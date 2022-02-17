Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/shkolnitsa-1773277376.html
В Челябинской области рассказали о состоянии девочки после нападения собак
В Челябинской области рассказали о состоянии девочки после нападения собак - РИА Новости, 17.02.2022
В Челябинской области рассказали о состоянии девочки после нападения собак
Состояние 11-летней девочки, на которую 16 февраля в городе Коркино Челябинской области напала стая собак, остается тяжелым, ей оказывается вся необходимая... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:20
2022-02-17T11:20
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Состояние 11-летней девочки, на которую 16 февраля в городе Коркино Челябинской области напала стая собак, остается тяжелым, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь в челябинской больнице, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава региона.Ранее в прокуратуре региона сообщали, что 16 февраля стая собак напала на 11-летнюю девочку у дома 5 по улице Керамиков в городе Коркино. Ребенка госпитализировали с травмами головы и тела. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)."Пациентка продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь в челябинской детской областной клинической больнице. Состояние оценивается врачами как тяжёлое", - сказала собеседница агентства.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что у девочки множественные укусы рук и ног, а также скальпированная рана головы не менее 70% поверхности.По данным пресс-службы администрации Коркинского муниципального района, 15 февраля 2022 года управление гражданской защиты направило заявку на заключение нового прямого договора на отлов безнадзорных животных, который запланирован на 17 февраля, ранее был заключен прямой муниципальный контракт на сумму 108,1 тысячи рублей, отловлено шесть животных."Несмотря на все предпринимаемые меры органами местного самоуправления ситуация с безнадзорными животными остается напряженной. В микрорайоне Кирзавода пострадала 11-летняя девочка, получившая множественные травмы от собачьих укусов. По предварительным данным, набросившаяся собака прошла вакцинацию и стерилизацию", - поясняется в сообщении.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о низкой эффективности работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак и недостаточности принимаемых мер по выявлению и пресечению нарушений. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.
https://ria.ru/20220215/chita-1772873005.html
https://ria.ru/20220214/sobaki-1772623713.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6e6387441fcc6bdd611d2f4b5d0741d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, происшествия
11:20 17.02.2022
 
В Челябинской области рассказали о состоянии девочки после нападения собак

Состояние школьницы, на которую напали собаки под Челябинском, тяжелое

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Состояние 11-летней девочки, на которую 16 февраля в городе Коркино Челябинской области напала стая собак, остается тяжелым, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь в челябинской больнице, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава региона.
Ранее в прокуратуре региона сообщали, что 16 февраля стая собак напала на 11-летнюю девочку у дома 5 по улице Керамиков в городе Коркино. Ребенка госпитализировали с травмами головы и тела. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
"Пациентка продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь в челябинской детской областной клинической больнице. Состояние оценивается врачами как тяжёлое", - сказала собеседница агентства.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что у девочки множественные укусы рук и ног, а также скальпированная рана головы не менее 70% поверхности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 12:07
СК начал проверку после информации о нападении собаки на беременную в Чите
По данным пресс-службы администрации Коркинского муниципального района, 15 февраля 2022 года управление гражданской защиты направило заявку на заключение нового прямого договора на отлов безнадзорных животных, который запланирован на 17 февраля, ранее был заключен прямой муниципальный контракт на сумму 108,1 тысячи рублей, отловлено шесть животных.
"Несмотря на все предпринимаемые меры органами местного самоуправления ситуация с безнадзорными животными остается напряженной. В микрорайоне Кирзавода пострадала 11-летняя девочка, получившая множественные травмы от собачьих укусов. По предварительным данным, набросившаяся собака прошла вакцинацию и стерилизацию", - поясняется в сообщении.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 03:10
В Госдуму внесут проект об уголовном наказании за нападение бездомных собак
В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о низкой эффективности работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак и недостаточности принимаемых мер по выявлению и пресечению нарушений. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.
В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.
 
Челябинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала