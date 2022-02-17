https://ria.ru/20220217/shkolnitsa-1773277376.html

В Челябинской области рассказали о состоянии девочки после нападения собак

В Челябинской области рассказали о состоянии девочки после нападения собак - РИА Новости, 17.02.2022

В Челябинской области рассказали о состоянии девочки после нападения собак

Состояние 11-летней девочки, на которую 16 февраля в городе Коркино Челябинской области напала стая собак, остается тяжелым, ей оказывается вся необходимая... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:20

2022-02-17T11:20

2022-02-17T11:20

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Состояние 11-летней девочки, на которую 16 февраля в городе Коркино Челябинской области напала стая собак, остается тяжелым, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь в челябинской больнице, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава региона.Ранее в прокуратуре региона сообщали, что 16 февраля стая собак напала на 11-летнюю девочку у дома 5 по улице Керамиков в городе Коркино. Ребенка госпитализировали с травмами головы и тела. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)."Пациентка продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь в челябинской детской областной клинической больнице. Состояние оценивается врачами как тяжёлое", - сказала собеседница агентства.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что у девочки множественные укусы рук и ног, а также скальпированная рана головы не менее 70% поверхности.По данным пресс-службы администрации Коркинского муниципального района, 15 февраля 2022 года управление гражданской защиты направило заявку на заключение нового прямого договора на отлов безнадзорных животных, который запланирован на 17 февраля, ранее был заключен прямой муниципальный контракт на сумму 108,1 тысячи рублей, отловлено шесть животных."Несмотря на все предпринимаемые меры органами местного самоуправления ситуация с безнадзорными животными остается напряженной. В микрорайоне Кирзавода пострадала 11-летняя девочка, получившая множественные травмы от собачьих укусов. По предварительным данным, набросившаяся собака прошла вакцинацию и стерилизацию", - поясняется в сообщении.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о низкой эффективности работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак и недостаточности принимаемых мер по выявлению и пресечению нарушений. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.

https://ria.ru/20220215/chita-1772873005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинская область, происшествия