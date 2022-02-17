https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773453603.html

СМИ: Евросоюз обсуждает исключение энергетики из санкций против России

СМИ: Евросоюз обсуждает исключение энергетики из санкций против России - РИА Новости, 18.02.2022

СМИ: Евросоюз обсуждает исключение энергетики из санкций против России

Страны Евросоюза по инициативе Италии рассматривают возможность исключения энергетического сектора из пакета санкций, который может быть введет против России в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-17T23:04

2022-02-17T23:04

2022-02-18T00:56

игорь конашенков

россия

еврокомиссия

евросоюз

италия

киев

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза по инициативе Италии рассматривают возможность исключения энергетического сектора из пакета санкций, который может быть введет против России в случае эскалации ситуации на Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По словам собеседника агентства, в январе Рим неофициально обратился в Еврокомиссию, которая занимается подготовкой санкционного пакета, чтобы изложить свои опасения относительно возможного негативного влияния ограничения на итальянскую экономику.Как пишет Блумберг, Италия и Германия хотят защитить свой банковский сектор от возможных последствий антироссийских санкций. С этой целью Рим предлагает вводить ограничения против отдельных россиян, а не целых секторов экономики России. Кроме того, Рима попросил Еврокомиссию создать компенсационный механизм для нивелирования эффекта от санкций.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что проект санкционного пакета разработан и будет предложен в случае необходимости. При этом энергетический сектор России станет важной частью данного пакета, если произойдет обострение ситуации вокруг Украины.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773302919.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/sanktsii-1773286045.html

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италия

киев

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игорь конашенков, россия, еврокомиссия, евросоюз, италия, киев, сергей лавров, нато, марио драги, в мире