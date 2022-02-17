23:04 17.02.2022 (обновлено: 00:56 18.02.2022)
СМИ: Евросоюз обсуждает исключение энергетики из санкций против России
Bloomberg: страны ЕС обсуждают исключение энергетического сектора из санкций против России
Флаги стран ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза по инициативе Италии рассматривают возможность исключения энергетического сектора из пакета санкций, который может быть введет против России в случае эскалации ситуации на Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (против России - ред.) на ключевые сектора итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора", - пишет издание.
По словам собеседника агентства, в январе Рим неофициально обратился в Еврокомиссию, которая занимается подготовкой санкционного пакета, чтобы изложить свои опасения относительно возможного негативного влияния ограничения на итальянскую экономику.
Как пишет Блумберг, Италия и Германия хотят защитить свой банковский сектор от возможных последствий антироссийских санкций. С этой целью Рим предлагает вводить ограничения против отдельных россиян, а не целых секторов экономики России. Кроме того, Рима попросил Еврокомиссию создать компенсационный механизм для нивелирования эффекта от санкций.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что проект санкционного пакета разработан и будет предложен в случае необходимости. При этом энергетический сектор России станет важной частью данного пакета, если произойдет обострение ситуации вокруг Украины.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.