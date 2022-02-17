https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773368283.html

Боррель заявил, что проект пакета санкций против России готов

Боррель заявил, что проект пакета санкций против России готов - РИА Новости, 17.02.2022

Боррель заявил, что проект пакета санкций против России готов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что проект пакета санкций против России готов, он будет предложен, если только возникнет такая необходимость. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:37

2022-02-17T16:37

2022-02-17T17:12

россия

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санкции

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что проект пакета санкций против России готов, он будет предложен, если только возникнет такая необходимость.В четверг лидеры ЕС провели на полях саммита ЕС-Африка европейский неформальный саммит по ситуации вокруг Украины и отношениям с Россией."Мы по-прежнему верим в дипломатический процесс, сосредоточим на этом все наши усилия. Мы уже подготовили полный пакет санкций, мы работали над этим, я находился в контакте с США… Я готов представить Совету ЕС этот пакет санкций, потому что именно Совет имеет право утверждать санкции, Я внесу этот пакет, как только в этом возникнет необходимость. Если последует агрессия, я незамедлительно соберу Совет министров иностранных дел для того, чтобы предложить пакет санкций. Я уверен, что Совет его одобрит, даже с учетом того, что требуется единогласное решение", - сообщил он."Энергетика будет одной из самых важных частей этого пакета (санкций). Но я не могу сообщить вам о его содержании до того, как наступит момент их применять", - сообщил он.Боррель также добавил, что лидеры ЕС на неформальной встрече проявили единство в вопросе санкций против России на случай обострения обстановки вокруг Украины.Евросоюз готовит возможные санкции на случай гипотетических действий России в отношении Украины.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773302919.html

https://ria.ru/20220217/posledstviya-1773237614.html

https://ria.ru/20220217/vbrosy-1773181005.html

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