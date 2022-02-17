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СМИ сообщили о разногласиях в ЕС на тему санкций против России
СМИ сообщили о разногласиях в ЕС на тему санкций против России - РИА Новости, 17.02.2022
СМИ сообщили о разногласиях в ЕС на тему санкций против России
Лидеры ЕС на встрече по Украине в четверг не будут обсуждать санкции в отношении России из-за разногласий по этому поводу, передают СМИ со ссылкой на чиновника... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:52
2022-02-17T12:52
2022-02-17T13:56
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС на встрече по Украине в четверг не будут обсуждать санкции в отношении России из-за разногласий по этому поводу, передают СМИ со ссылкой на чиновника ЕС.По сообщению агентства Рейтер, чиновник указал, что этот вопрос "вызывает разногласия". Он отметил, что в ЕС пока еще "не вступают в дискуссию" относительно того, представляют ли обстрелы в Донбассе повод для новых ограничительных мер."Мы внимательно следим за обстрелами в Донбассе, мы осознаем, что это может быть использовано в качестве теста или предлога", - сказал чиновник.
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россия, в мире, украина, европа, донбасс, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
12:52 17.02.2022 (обновлено: 13:56 17.02.2022)
СМИ сообщили о разногласиях в ЕС на тему санкций против России
Reuters: лидеры Евросоюза не будут обсуждать санкции против России из-за разногласий