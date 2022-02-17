Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773302919.html
СМИ сообщили о разногласиях в ЕС на тему санкций против России
СМИ сообщили о разногласиях в ЕС на тему санкций против России - РИА Новости, 17.02.2022
СМИ сообщили о разногласиях в ЕС на тему санкций против России
Лидеры ЕС на встрече по Украине в четверг не будут обсуждать санкции в отношении России из-за разногласий по этому поводу, передают СМИ со ссылкой на чиновника... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:52
2022-02-17T13:56
россия
в мире
украина
европа
донбасс
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12ad3bed9a5b761800ff86d21f461cae.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС на встрече по Украине в четверг не будут обсуждать санкции в отношении России из-за разногласий по этому поводу, передают СМИ со ссылкой на чиновника ЕС.По сообщению агентства Рейтер, чиновник указал, что этот вопрос "вызывает разногласия". Он отметил, что в ЕС пока еще "не вступают в дискуссию" относительно того, представляют ли обстрелы в Донбассе повод для новых ограничительных мер."Мы внимательно следим за обстрелами в Донбассе, мы осознаем, что это может быть использовано в качестве теста или предлога", - сказал чиновник.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
россия
украина
европа
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e2d2c4d2f3b66b0539c9d2157ba39df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, европа, донбасс, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
12:52 17.02.2022 (обновлено: 13:56 17.02.2022)
 
СМИ сообщили о разногласиях в ЕС на тему санкций против России

Reuters: лидеры Евросоюза не будут обсуждать санкции против России из-за разногласий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Саммит ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС на встрече по Украине в четверг не будут обсуждать санкции в отношении России из-за разногласий по этому поводу, передают СМИ со ссылкой на чиновника ЕС.
По сообщению агентства Рейтер, чиновник указал, что этот вопрос "вызывает разногласия". Он отметил, что в ЕС пока еще "не вступают в дискуссию" относительно того, представляют ли обстрелы в Донбассе повод для новых ограничительных мер.
"Мы внимательно следим за обстрелами в Донбассе, мы осознаем, что это может быть использовано в качестве теста или предлога", - сказал чиновник.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
 
РоссияВ миреУкраинаЕвропаДонбассЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала