https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773302919.html

СМИ сообщили о разногласиях в ЕС на тему санкций против России

СМИ сообщили о разногласиях в ЕС на тему санкций против России - РИА Новости, 17.02.2022

СМИ сообщили о разногласиях в ЕС на тему санкций против России

Лидеры ЕС на встрече по Украине в четверг не будут обсуждать санкции в отношении России из-за разногласий по этому поводу, передают СМИ со ссылкой на чиновника... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:52

2022-02-17T12:52

2022-02-17T13:56

россия

в мире

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донбасс

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС на встрече по Украине в четверг не будут обсуждать санкции в отношении России из-за разногласий по этому поводу, передают СМИ со ссылкой на чиновника ЕС.По сообщению агентства Рейтер, чиновник указал, что этот вопрос "вызывает разногласия". Он отметил, что в ЕС пока еще "не вступают в дискуссию" относительно того, представляют ли обстрелы в Донбассе повод для новых ограничительных мер."Мы внимательно следим за обстрелами в Донбассе, мы осознаем, что это может быть использовано в качестве теста или предлога", - сказал чиновник.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

россия

украина

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россия, в мире, украина, европа, донбасс, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии