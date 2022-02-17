https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773145458.html

"Продать политическую авантюру". Белоруссия и Литва поспорили на миллиарды

"Продать политическую авантюру". Белоруссия и Литва поспорили на миллиарды - РИА Новости, 17.02.2022

"Продать политическую авантюру". Белоруссия и Литва поспорили на миллиарды

Белоруссия и Литва перекрыли границы для транзита товаров. Вильнюс подыгрывает западным партнерам, Минск активно обороняется. На кону — стабильность экономики... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:00

2022-02-17T08:00

2022-02-17T08:03

александр лукашенко

беларуськалий

светлана тихановская

усть-луга

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Белоруссия и Литва перекрыли границы для транзита товаров. Вильнюс подыгрывает западным партнерам, Минск активно обороняется. На кону — стабильность экономики обеих стран. Александр Лукашенко — в кольце жестких торговых ограничений и хочет прорвать блокаду с помощью России. А прибалты, вынужденные играть за Брюссель и Вашингтон, создают себе финансовые проблемы: в республике начались забастовки. Есть ли выход из кризиса, разбиралось РИА Новости.Стоп-кран для калияЛитва с 1 февраля не пропускает грузы "Беларуськалия". Производитель химических удобрений попал под санкции США еще в прошлом году. Но выяснилось, что "Литовские железные дороги" продолжают транзит. Не желая перечить Вашингтону, Вильнюс включил красный свет белорусским товарным поездам.Минск ответил симметрично и подал иск в литовский суд, требуя компенсации ущерба.Брюссель с лета 2020-го ввел уже пять пакетов санкций против Белоруссии. Мишенью стали компании, связанные с Александром Лукашенко, "приносящие ему выгоду или причастные к нарушению прав человека", как говорится в сообщении Европейского совета.Запреты касаются нефтепродуктов и удобрений, но сам "Беларуськалий" в черный список ЕС, в отличие от американского, не попал. Вот Литва и продолжала транзит.Однако, согласно законодательству США, санкции распространяются и на контрагентов. Именно поэтому в 2018-м логистический оператор Maersk перестал перевозить грузы "Русала". "Литовские железные дороги" тоже решили не рисковать.За всем этим, конечно, стоит и политика. Республики Прибалтики не признали белорусских выборов 2020-го. А Литва еще и предоставила убежище Светлане Тихановской — главной сопернице Лукашенко. Тридцать официальных лиц Минска, включая президента, оказались в списке нежелательных.Масла в огонь подлил категорический отказ Литвы и Латвии впускать иракских беженцев, прилетающих в Белоруссию, чтобы потом попасть в ЕС. Лукашенко пригрозил перенаправить грузы из порта Клайпеды в российскую Усть-Лугу. И даже пообещал ввести военное положение.В результате этих демаршей пострадали обе стороны.Вильнюс в блокадеПотеряв возможность быстрой доставки продукции на Украину, Литва вынуждена искать обходные пути. Директор химзавода Lifosa (входит в "Еврохим") Римантас Просявичюс подсчитал, что при транспортировке через Латвию тонна удобрений подорожает в среднем на 20 евро, через Польшу — на 40.И времени, конечно, потребуется больше. Железные дороги Литвы пока не полностью перевели на европейскую колею, которая на 85 миллиметров уже советской. Приходится перегружать товары. Автодороги — тоже не выход, это всегда дороже из-за цен на бензин и малой вместимости фур. По мнению Просявичуса, для удобрений такой вариант дал бы плюс 80-90 евро к тонне.А в Клайпеде подсчитывают убытки. Там около 30 процентов товарооборота — транзит из Белоруссии, в основном удобрения. Такие данные приводит президент Литовской ассоциации компаний по перевалкам портовых грузов Вайдотас Шилейка. Некоторые эксперты говорят и о 60 процентах. Конфликт нанесет ущерб на 300 миллионов евро в год, указывает Шилейка.Литовские железнодорожники потеряют до десяти процентов грузооборота. В начале февраля пресс-служба компании проинформировала о сокращении персонала. До конца года работы лишатся триста сотрудников. Правда, если "ситуация изменится", уволенных обещают вернуть.Тем временем на крупнейшем в Прибалтике заводе по производству азотных удобрений Achema объявили бессрочную забастовку. Участвуют около шестисот человек. Именно Achema наряду с Мажейкяйским НПЗ могут сильнее всего пострадать от белорусских санкций.Как сообщила агентству BNS председатель профсоюза Бируте Дашкевичене, акция продолжится до подписания коллективного договора. Работников не устраивает новая система оплаты труда, из-за которой они стали получать меньше. В Конфедерации профсоюзов эту забастовку называют крупнейшей в республике за все постсоветские годы.Трудности возникнут и в смежных отраслях. "Увольнения явно не за горами. Это, в свою очередь, повысит безработицу, усилит социальную напряженность, сократит налоговые поступления в бюджет", — предостерегает промышленный эксперт Леонид Хазанов.С 1 января в Минске наложили продовольственное эмбарго на недружественные страны. Литовцы уже не увидят недорогую белорусскую курятину, до недавнего времени заполнявшую прилавки магазинов республики. Правда, непонятно, что будут делать с излишками продуктов сами белорусы.Союзников не осталосьМинску тоже приходится несладко. В 2020-м ЕС импортировал из Белоруссии химикаты на полтора миллиарда долларов, сырую нефть и ее производные более чем на 1,2 миллиарда. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на статистическое агентство Евросоюза.По оценке Леонида Хазанова, на "Беларуськалий" приходится порядка пяти процентов ВВП страны. "Прекращение транзита через Литву грозит остановкой производства, массовыми увольнениями и спадом экономики", — отмечает он.Лукашенко в интервью и выступлениях повторяет, что соседи сами загнали себя в угол. В послании белорусскому народу и Национальному собранию президент сказал: Литва может "навсегда остаться унылой окраиной Европы, пытаясь выгодно продать свои политические авантюры".Да, у Белоруссии больше пространство для маневра — за счет России. В прошлом году Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Туда же может последовать и продукция "Беларуськалия".Что касается поставок на Украину, то Белоруссия способна заменить литовские удобрения и нефть. Другое дело, решится ли на это Киев."Позиция Лукашенко: око за око. И он может себе это позволить благодаря диверсифицированной экономике, — рассуждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Конечно, финансовые потери неизбежны: экспорт сократился, портовое обслуживание в Усть-Луге дороже, чем в Клайпеде. Но с политической точки зрения Лукашенко в выигрыше: алаверды в сторону России ему засчитают, а других союзников у него, по сути, не осталось".И все же ситуация неприятная. Товары для Европы пришлось частично перегружать на автотранспорт. Но пропускная способность польской таможни невелика. В итоге на пограничном пункте "Берестовица" (Белоруссия) — "Бобровники" (Польша) выстроилась очередь из сотен фур. Это несколько суток ожидания.Литва, по мнению Пикина, пострадает больше. "Политики в Вильнюсе не думают о национальных интересах. Хотят усидеть на двух стульях: принимать навязанные политические решения и получать деньги. Вышло боком. Финансовая помощь от Вашингтона несравнимо меньше нынешних потерь", — заключает аналитик.Поддерживая западные тренды, Вильнюс уже попадал в ловушку. В литовской столице открыли официальное представительство Тайваня и осудили КНР за уйгурский вопрос. В ответ Пекин отозвал посла и закрыл рынок для прибалтийской республики.А Европа и Америка только заработают на белорусско-литовском конфликте: в Германии и Канаде сразу пообещали нарастить производство калийных удобрений.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

https://ria.ru/20210709/polishcard-1740456046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, беларуськалий, светлана тихановская, усть-луга