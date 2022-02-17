https://ria.ru/20220217/sankt-peterburg-1773263245.html

В Петербурге станет больше предприятий, развивающих промышленный туризм

В Петербурге станет больше предприятий, развивающих промышленный туризм - РИА Новости, 17.02.2022

В Петербурге станет больше предприятий, развивающих промышленный туризм

Более 20 предприятий в Санкт-Петербурге примут участие в проекте по развитию промышленного туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:53

2022-02-17T11:53

2022-02-17T11:53

туризм

туризм

санкт-петербург

императорский фарфоровый завод

новости - туризм

достопримечательности

куда поехать

куда поехать в выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148249/24/1482492427_0:16:2933:1666_1920x0_80_0_0_0befb9e36c2c110d54d975df1d886e16.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Более 20 предприятий в Санкт-Петербурге примут участие в проекте по развитию промышленного туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Первоначально экскурсии на свои производства принимали десять местных предприятий, среди них – "Императорский фарфоровый завод", Петродворцовый часовой завод "Ракета", "ОДК-Климов", "БСХ бытовые приборы", завод TimeTrial. Недавно еще более двух десятков компаний выразили желание присоединиться, сообщает пресс-служба. Они согласовывают с туроператорами план действий на ближайшие месяцы, уже разработана "дорожная карта" по развитию промтуризма. С 1 марта будет открыта образовательная программа для предприятий, подтвердивших готовность участвовать в проекте.Петербург стал одним из пилотных регионов по продвижению такого вида отдыха в России. С идеей выступило Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ."Проект расширяет туристический потенциал Петербурга. В нашем городе много предприятий с богатой историей и новых высокотехнологичных производств", — сказал губернатор Александр Беглов.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, санкт-петербург, императорский фарфоровый завод, новости - туризм, достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, александр беглов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)