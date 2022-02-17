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Туризм
https://ria.ru/20220217/sankt-peterburg-1773263245.html
В Петербурге станет больше предприятий, развивающих промышленный туризм
В Петербурге станет больше предприятий, развивающих промышленный туризм - РИА Новости, 17.02.2022
В Петербурге станет больше предприятий, развивающих промышленный туризм
Более 20 предприятий в Санкт-Петербурге примут участие в проекте по развитию промышленного туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:53
2022-02-17T11:53
туризм
туризм
санкт-петербург
императорский фарфоровый завод
новости - туризм
достопримечательности
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Более 20 предприятий в Санкт-Петербурге примут участие в проекте по развитию промышленного туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Первоначально экскурсии на свои производства принимали десять местных предприятий, среди них – "Императорский фарфоровый завод", Петродворцовый часовой завод "Ракета", "ОДК-Климов", "БСХ бытовые приборы", завод TimeTrial. Недавно еще более двух десятков компаний выразили желание присоединиться, сообщает пресс-служба. Они согласовывают с туроператорами план действий на ближайшие месяцы, уже разработана "дорожная карта" по развитию промтуризма. С 1 марта будет открыта образовательная программа для предприятий, подтвердивших готовность участвовать в проекте.Петербург стал одним из пилотных регионов по продвижению такого вида отдыха в России. С идеей выступило Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ."Проект расширяет туристический потенциал Петербурга. В нашем городе много предприятий с богатой историей и новых высокотехнологичных производств", — сказал губернатор Александр Беглов.
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туризм, санкт-петербург, императорский фарфоровый завод, новости - туризм, достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, александр беглов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
11:53 17.02.2022
 
В Петербурге станет больше предприятий, развивающих промышленный туризм

В Санкт-Петербурге более 20 предприятий присоединятся к проекту развития промтуризма

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудница производственного цеха на Императорском Фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге
Сотрудница производственного цеха на Императорском Фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Более 20 предприятий в Санкт-Петербурге примут участие в проекте по развитию промышленного туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Первоначально экскурсии на свои производства принимали десять местных предприятий, среди них – "Императорский фарфоровый завод", Петродворцовый часовой завод "Ракета", "ОДК-Климов", "БСХ бытовые приборы", завод TimeTrial.
Недавно еще более двух десятков компаний выразили желание присоединиться, сообщает пресс-служба. Они согласовывают с туроператорами план действий на ближайшие месяцы, уже разработана "дорожная карта" по развитию промтуризма. С 1 марта будет открыта образовательная программа для предприятий, подтвердивших готовность участвовать в проекте.
Петербург стал одним из пилотных регионов по продвижению такого вида отдыха в России. С идеей выступило Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ.
"Проект расширяет туристический потенциал Петербурга. В нашем городе много предприятий с богатой историей и новых высокотехнологичных производств", — сказал губернатор Александр Беглов.
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