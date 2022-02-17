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Киев ждет, что Берлин организует саммит в "нормандском формате"
Киев ждет, что Берлин организует саммит в "нормандском формате" - РИА Новости, 17.02.2022
Киев ждет, что Берлин организует саммит в "нормандском формате"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев ожидает от Берлина созыва саммита в "нормандском формате" уже в ближайшие недели. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:18
2022-02-17T10:18
в мире
украина
германия
"нормандская четверка"
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев ожидает от Берлина созыва саммита в "нормандском формате" уже в ближайшие недели."Мы ожидаем, что канцлер (Германии Олаф) Шольц уже в ближайшие недели созовет в Берлине новый саммит в нормандском формате на высшем уровне", - сказал Мельник газетам немецкой медиагруппы Funke.Украинский посол добавил, что правительство Германии "не должно идти на уступки" Москве и откладывать вступление Украины в НАТО на неопределенный срок. По словам Мельника, это было бы "геополитической катастрофой". Ранее на этой неделе Шольц заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не стоит на повестке дня.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, украина, германия, "нормандская четверка"
10:18 17.02.2022
 
Киев ждет, что Берлин организует саммит в "нормандском формате"

Посол Украины Мельник ожидает от Германии созыва саммита в "нормандском формате"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев ожидает от Берлина созыва саммита в "нормандском формате" уже в ближайшие недели.
"Мы ожидаем, что канцлер (Германии Олаф) Шольц уже в ближайшие недели созовет в Берлине новый саммит в нормандском формате на высшем уровне", - сказал Мельник газетам немецкой медиагруппы Funke.
Украинский посол добавил, что правительство Германии "не должно идти на уступки" Москве и откладывать вступление Украины в НАТО на неопределенный срок. По словам Мельника, это было бы "геополитической катастрофой". Ранее на этой неделе Шольц заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не стоит на повестке дня.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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