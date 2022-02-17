https://ria.ru/20220217/sammit-1773261941.html
Киев ждет, что Берлин организует саммит в "нормандском формате"
Киев ждет, что Берлин организует саммит в "нормандском формате" - РИА Новости, 17.02.2022
Киев ждет, что Берлин организует саммит в "нормандском формате"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев ожидает от Берлина созыва саммита в "нормандском формате" уже в ближайшие недели. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:18
2022-02-17T10:18
2022-02-17T10:18
в мире
украина
германия
"нормандская четверка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев ожидает от Берлина созыва саммита в "нормандском формате" уже в ближайшие недели."Мы ожидаем, что канцлер (Германии Олаф) Шольц уже в ближайшие недели созовет в Берлине новый саммит в нормандском формате на высшем уровне", - сказал Мельник газетам немецкой медиагруппы Funke.Украинский посол добавил, что правительство Германии "не должно идти на уступки" Москве и откладывать вступление Украины в НАТО на неопределенный срок. По словам Мельника, это было бы "геополитической катастрофой". Ранее на этой неделе Шольц заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не стоит на повестке дня.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773206151.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, "нормандская четверка"
Киев ждет, что Берлин организует саммит в "нормандском формате"
Посол Украины Мельник ожидает от Германии созыва саммита в "нормандском формате"