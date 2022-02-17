https://ria.ru/20220217/sallivan-1773341458.html

Посол США покинул здание МИД

Посол США покинул здание МИД - РИА Новости, 17.02.2022

Посол США покинул здание МИД

Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание Министерства иностранных дел России после заявления российской стороны об ответе Вашингтону по гарантиям... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:15

2022-02-17T15:15

2022-02-17T18:18

джейк салливан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

россия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание Министерства иностранных дел России после заявления российской стороны об ответе Вашингтону по гарантиям безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия сегодня отправит США ответ на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности.В МИД посол пробыл около 15 минут.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.В понедельник на встрече с Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, который в ближайшее время будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия подготовила проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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джейк салливан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия