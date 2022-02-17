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https://ria.ru/20220217/sallivan-1773341458.html
Посол США покинул здание МИД
Посол США покинул здание МИД - РИА Новости, 17.02.2022
Посол США покинул здание МИД
Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание Министерства иностранных дел России после заявления российской стороны об ответе Вашингтону по гарантиям... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:15
2022-02-17T18:18
джейк салливан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание Министерства иностранных дел России после заявления российской стороны об ответе Вашингтону по гарантиям безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия сегодня отправит США ответ на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности.В МИД посол пробыл около 15 минут.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.В понедельник на встрече с Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, который в ближайшее время будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия подготовила проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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джейк салливан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия
15:15 17.02.2022 (обновлено: 18:18 17.02.2022)
 
Посол США покинул здание МИД

Посол США Салливан покинул здание МИД, проведя там 15 минут

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Салливан у здания Министерства иностранных дел России
Посол США в России Джон Салливан у здания Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посол США в России Джон Салливан у здания Министерства иностранных дел России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание Министерства иностранных дел России после заявления российской стороны об ответе Вашингтону по гарантиям безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия сегодня отправит США ответ на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности.
В МИД посол пробыл около 15 минут.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
В понедельник на встрече с Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, который в ближайшее время будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия подготовила проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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Джейк СалливанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАРоссия
 
 
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