https://ria.ru/20220217/ryba-1773232834.html

Как есть рыбу с максимальной пользой

Врач назвал секрет правильного употребления рыбы - РИА Новости, 17.02.2022

Как есть рыбу с максимальной пользой

Рыба – важный элемент полноценного питания современного человека. Как получить от этого продукта максимальную пользу, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T04:09

2022-02-17T04:09

2022-02-17T04:09

общество

андрей золотарев

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Рыба – важный элемент полноценного питания современного человека. Как получить от этого продукта максимальную пользу, рассказал в интервью радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.В рыбе содержатся незаменимые для человека омега-3 жирные кислоты, дефицит которых в организме может приводить к различным заболеваниям, отметил он.Однако омега-3 жирные кислоты могут разрушаться, если хранить рыбу неправильно, продолжил он."Мы должны понимать, что это особенные жиры, которые быстро окисляются, поэтому рыба обязательно должна правильно храниться. Если вы покупаете рыбу, старайтесь брать только свежую, не мороженую. Повторная заморозка, хранение в полиэтилене, в вакуумных упаковках будет усугублять ситуацию. Эти жиры быстро окисляются и превращаются в токсическую форму", – предупредил врач.Оптимальные способы приготовления рыбы – это обработка паром, тушение, запекание, считает Золотарев. Жарение снижает ценность этого продукта. Диетолог посоветовал также наряду с рыбой употреблять сливочное масло. По его словам, это поможет усилить положительное воздействие омега-3 жирных кислот на иммунную систему."Обязательно нужно есть зимой помимо всего прочего сливочное масло. Примерно 10 граммов в сутки – норма для среднестатистического человека. Это не будет пагубно влиять на ваш организм с точки зрения холестерина, только если у вас нет заболеваний, которые не позволяют есть этот продукт, например, панкреатита. Достаточное количество омега-3 жирных кислот вместе со сливочным маслом создают эффект бронхолегочного иммунитета, который будет защищать вас в том числе и от вирусной нагрузки", – объяснил Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik.Ценность рыбы для организма связана не только с тем, что в ее состав входят омега-3 жирные кислоты, добавил врач. Каждый ее вид обладает уникальными свойствами. В частности, сайра и килька полезны для центральной нервной системы. Лососевые оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а вещества, которые содержатся в треске, могут иметь противоопухолевый эффект, сказал Золотарев.

https://rsport.ria.ru/20220125/zhir-1769333979.html

https://ria.ru/20211202/zhir-1761737855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, андрей золотарев