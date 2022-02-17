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Россия предложила США практически реализовать идею по мораториям на РСМД
Россия предложила США практически реализовать идею по мораториям на РСМД - РИА Новости, 17.02.2022
Россия предложила США практически реализовать идею по мораториям на РСМД
Москва в рамках диалога по гарантиям безопасности предлагает США практически реализовать идею по мораториям на РСМД в Европе, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:35
2022-02-17T17:35
2022-02-17T17:35
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва в рамках диалога по гарантиям безопасности предлагает США практически реализовать идею по мораториям на РСМД в Европе, говорится в сообщении МИД РФ.Отмечается, что Москва "рассматривает данную проблематику как одно из приоритетных направлений российско-американского диалога по стратегической стабильности"."Продолжаем исходить из актуальности российских инициатив в области "пост-ДРСМД", в основе которых лежит идея встречных проверяемых мораториев на развертывание наземных РСМД в Европе. В принципиальном плане открыты к предметному рассмотрению путей ее практической реализации", - говорится в переданном США тексте послания."При этом отмечаем сохраняющуюся неопределенность в подходах Вашингтона к основным параметрам потенциальных мер контроля над указанными вооружениями, прежде всего – к их охвату, который должен распространяться на все средства соответствующей дальности в ядерном и неядерном оснащении", - подчеркивается в российском ответе.
https://ria.ru/20220127/peregovory-1769772006.html
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москва, сша, вашингтон (город), в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия предложила США практически реализовать идею по мораториям на РСМД
Россия в ответе предложила США практически реализовать идею по мораториям на РСМД в Европе