12:25 17.02.2022 (обновлено: 12:51 17.02.2022)
Планов по участию Путина в экспедициях РГО пока нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: планов по участию Путина в экспедициях РГО пока нет
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует участия в экспедициях Русского географического общества, но рано или поздно он продолжит эту практику, тем более, что он не снимает с личного контроля важные направления работы РГО, связанные в том числе с сохранением популяции амурских тигров, сообщил пресс-секретарь российского лидера, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков.
"Точных планов по экспедициям пока нет, последние два года, естественно, оказали влияние. Планировать в этом случае очень тяжело или просто невозможно. Но вы знаете, что президент неоднократно совершал экспедиции, которые имеют отношения к РГО... Я не сомневаюсь, что рано или поздно так или иначе президент продолжит эту практику", - сказал Песков журналистам.
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По его словам, также российский лидер "не снимает своего личного контроля по основным проектам РГО - это и тигры, и леопарды, и так далее".