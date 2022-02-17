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Планов по участию Путина в экспедициях РГО пока нет, заявил Песков
Планов по участию Путина в экспедициях РГО пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
Планов по участию Путина в экспедициях РГО пока нет, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует участия в экспедициях Русского географического общества, но рано или поздно он продолжит эту практику, тем более,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:25
2022-02-17T12:51
общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует участия в экспедициях Русского географического общества, но рано или поздно он продолжит эту практику, тем более, что он не снимает с личного контроля важные направления работы РГО, связанные в том числе с сохранением популяции амурских тигров, сообщил пресс-секретарь российского лидера, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков."Точных планов по экспедициям пока нет, последние два года, естественно, оказали влияние. Планировать в этом случае очень тяжело или просто невозможно. Но вы знаете, что президент неоднократно совершал экспедиции, которые имеют отношения к РГО... Я не сомневаюсь, что рано или поздно так или иначе президент продолжит эту практику", - сказал Песков журналистам.По его словам, также российский лидер "не снимает своего личного контроля по основным проектам РГО - это и тигры, и леопарды, и так далее".
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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия
12:25 17.02.2022 (обновлено: 12:51 17.02.2022)
 
Планов по участию Путина в экспедициях РГО пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: планов по участию Путина в экспедициях РГО пока нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует участия в экспедициях Русского географического общества, но рано или поздно он продолжит эту практику, тем более, что он не снимает с личного контроля важные направления работы РГО, связанные в том числе с сохранением популяции амурских тигров, сообщил пресс-секретарь российского лидера, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков.
"Точных планов по экспедициям пока нет, последние два года, естественно, оказали влияние. Планировать в этом случае очень тяжело или просто невозможно. Но вы знаете, что президент неоднократно совершал экспедиции, которые имеют отношения к РГО... Я не сомневаюсь, что рано или поздно так или иначе президент продолжит эту практику", - сказал Песков журналистам.
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По его словам, также российский лидер "не снимает своего личного контроля по основным проектам РГО - это и тигры, и леопарды, и так далее".
 
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