https://ria.ru/20220217/rgo-1773295230.html

Планов по участию Путина в экспедициях РГО пока нет, заявил Песков

Планов по участию Путина в экспедициях РГО пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022

Планов по участию Путина в экспедициях РГО пока нет, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует участия в экспедициях Русского географического общества, но рано или поздно он продолжит эту практику, тем более,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:25

2022-02-17T12:25

2022-02-17T12:51

общество

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует участия в экспедициях Русского географического общества, но рано или поздно он продолжит эту практику, тем более, что он не снимает с личного контроля важные направления работы РГО, связанные в том числе с сохранением популяции амурских тигров, сообщил пресс-секретарь российского лидера, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков."Точных планов по экспедициям пока нет, последние два года, естественно, оказали влияние. Планировать в этом случае очень тяжело или просто невозможно. Но вы знаете, что президент неоднократно совершал экспедиции, которые имеют отношения к РГО... Я не сомневаюсь, что рано или поздно так или иначе президент продолжит эту практику", - сказал Песков журналистам.По его словам, также российский лидер "не снимает своего личного контроля по основным проектам РГО - это и тигры, и леопарды, и так далее".

https://ria.ru/20211209/biznes-1762822871.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия