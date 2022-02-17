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На ремонт общежитий в 2022 году выделили порядка 8,3 миллиарда рублей
На ремонт общежитий в 2022 году выделили порядка 8,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.02.2022
На ремонт общежитий в 2022 году выделили порядка 8,3 миллиарда рублей
В 2022 году на ремонт общежитий выделено порядка 8,3 млрд рублей в 103 вузах 57 регионов России, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции в РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:28
2022-02-17T11:28
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В 2022 году на ремонт общежитий выделено порядка 8,3 млрд рублей в 103 вузах 57 регионов России, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции в четверг."В российских общежитиях у вузов более 900 тысяч мест - это очень большой фонд, и, если оставлять без внимания, то проблемы будут усугубляться. Поэтому в этом году выделено 8,3 млрд рублей. Уже отобрано 103 вуза в 57 субъектах РФ, где будет соответствующий ремонт проводиться", - сказал он.По словам премьер-министра Чернышенко, по поручению президента работе по капитальному ремонту существующих общежитий уделяется большое внимание.В прошлом году ремонт кровель, фасадов, инженерных систем, а также отделка внутренних помещений была проведена в более 250 общежитиях 94 вузов. На это было направлено более 5 млрд рублей. Также был проведен ремонт 445 учебных корпусов 124 вузов. Стоимость работ составила более 6,7 млрд рублей", - сказал Чернышенко.По его словам, на этот год планы по капремонту общежитий формируются, и планируется, что объем работ будет не меньше прошлогодних показателей.
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общество, россия, валерий фальков
11:28 17.02.2022
 
На ремонт общежитий в 2022 году выделили порядка 8,3 миллиарда рублей

Глава Минобрнауки Фальков: на ремонт общежитий в 2022 году выделили 8,3 миллиарда рублей

© "Пионер Финанс"Общежитие
Общежитие
© "Пионер Финанс"
Общежитие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В 2022 году на ремонт общежитий выделено порядка 8,3 млрд рублей в 103 вузах 57 регионов России, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции в четверг.
"В российских общежитиях у вузов более 900 тысяч мест - это очень большой фонд, и, если оставлять без внимания, то проблемы будут усугубляться. Поэтому в этом году выделено 8,3 млрд рублей. Уже отобрано 103 вуза в 57 субъектах РФ, где будет соответствующий ремонт проводиться", - сказал он.
По словам премьер-министра Чернышенко, по поручению президента работе по капитальному ремонту существующих общежитий уделяется большое внимание.
В прошлом году ремонт кровель, фасадов, инженерных систем, а также отделка внутренних помещений была проведена в более 250 общежитиях 94 вузов. На это было направлено более 5 млрд рублей. Также был проведен ремонт 445 учебных корпусов 124 вузов. Стоимость работ составила более 6,7 млрд рублей", - сказал Чернышенко.
По его словам, на этот год планы по капремонту общежитий формируются, и планируется, что объем работ будет не меньше прошлогодних показателей.
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