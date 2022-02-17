https://ria.ru/20220217/reklama-1773336626.html

В Госдуму внесли проект о политической рекламе вне агитационного периода

В Госдуму внесли проект о политической рекламе вне агитационного периода - РИА Новости, 17.02.2022

В Госдуму внесли проект о политической рекламе вне агитационного периода

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий в законодательстве термин "политическая реклама" и... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:55

2022-02-17T14:55

2022-02-17T14:55

политика

россия

госдума рф

реклама

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_bd42394a051913617602e118f56cd92b.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий в законодательстве термин "политическая реклама" и позволяющий политическим партиям использовать все возможные рекламные инструменты для распространения информации о своей деятельности и пропаганды своих взглядов вне агитационного периода, соответствующий документ опубликован в четверг в думской электронной базе данных.Изменения предлагается внести в закон "О рекламе". Документ законодательно закрепляет понятие политической рекламы, которая понимается как "информация, распространенная вне агитационного периода любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на пропаганду взглядов, целей, задач и обнародование результатов деятельности политической партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений".Согласно тексту законопроекта, рекламодателями политической рекламы могут выступать зарегистрированные партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения, имеющие статус юридического лица. Распространяемая в интернете политическая реклама должна содержать соответствующую пометку, а также указание на рекламодателя и на страницу сайта. Также отмечается, что допускается упоминание о членах партии и ее руководстве, депутатах Госдумы, высших должностных лицах и депутатах законодательных органов государственной власти субъектов РФ, главах муниципальных образований, депутатах представительных органов муниципальных образований, избранных от этой партии.Авторы инициативы пояснили, что отсутствие понятия политической рекламы привело к тому, что она возможна только в форме предвыборной агитации, в случае участия политической партии в соответствующих выборах. Это значит, что партии могут использовать наружную рекламу и рекламу в интернете только в определенный промежуток времени, который составляет в среднем 2-3 месяца в течение года на период избирательной кампании."В период до начала и в ходе избирательной кампании информация, включающая сведения о политических партиях и иных избирательных объединениях, отдельных политических деятелях, не содержащая признаков предвыборной агитации, допускается к размещению на рекламных конструкциях на условиях социальной рекламы", - говорится в сопутствующих материалах. Вне агитационного периода также запрещается политическая реклама в интернете.

https://ria.ru/20220214/nike-1772658183.html

https://ria.ru/20220216/predstavitelstva-1773066410.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, госдума рф, реклама