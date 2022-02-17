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В Госдуму внесли проект о политической рекламе вне агитационного периода
В Госдуму внесли проект о политической рекламе вне агитационного периода - РИА Новости, 17.02.2022
В Госдуму внесли проект о политической рекламе вне агитационного периода
Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий в законодательстве термин "политическая реклама" и... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:55
2022-02-17T14:55
политика
россия
госдума рф
реклама
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий в законодательстве термин "политическая реклама" и позволяющий политическим партиям использовать все возможные рекламные инструменты для распространения информации о своей деятельности и пропаганды своих взглядов вне агитационного периода, соответствующий документ опубликован в четверг в думской электронной базе данных.Изменения предлагается внести в закон "О рекламе". Документ законодательно закрепляет понятие политической рекламы, которая понимается как "информация, распространенная вне агитационного периода любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на пропаганду взглядов, целей, задач и обнародование результатов деятельности политической партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений".Согласно тексту законопроекта, рекламодателями политической рекламы могут выступать зарегистрированные партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения, имеющие статус юридического лица. Распространяемая в интернете политическая реклама должна содержать соответствующую пометку, а также указание на рекламодателя и на страницу сайта. Также отмечается, что допускается упоминание о членах партии и ее руководстве, депутатах Госдумы, высших должностных лицах и депутатах законодательных органов государственной власти субъектов РФ, главах муниципальных образований, депутатах представительных органов муниципальных образований, избранных от этой партии.Авторы инициативы пояснили, что отсутствие понятия политической рекламы привело к тому, что она возможна только в форме предвыборной агитации, в случае участия политической партии в соответствующих выборах. Это значит, что партии могут использовать наружную рекламу и рекламу в интернете только в определенный промежуток времени, который составляет в среднем 2-3 месяца в течение года на период избирательной кампании."В период до начала и в ходе избирательной кампании информация, включающая сведения о политических партиях и иных избирательных объединениях, отдельных политических деятелях, не содержащая признаков предвыборной агитации, допускается к размещению на рекламных конструкциях на условиях социальной рекламы", - говорится в сопутствующих материалах. Вне агитационного периода также запрещается политическая реклама в интернете.
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политика, россия, госдума рф, реклама
14:55 17.02.2022
 
В Госдуму внесли проект о политической рекламе вне агитационного периода

В Госдуму внесли проект, разрешающий политическую рекламу вне агитационного периода

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий в законодательстве термин "политическая реклама" и позволяющий политическим партиям использовать все возможные рекламные инструменты для распространения информации о своей деятельности и пропаганды своих взглядов вне агитационного периода, соответствующий документ опубликован в четверг в думской электронной базе данных.
Изменения предлагается внести в закон "О рекламе". Документ законодательно закрепляет понятие политической рекламы, которая понимается как "информация, распространенная вне агитационного периода любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на пропаганду взглядов, целей, задач и обнародование результатов деятельности политической партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений".
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Согласно тексту законопроекта, рекламодателями политической рекламы могут выступать зарегистрированные партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения, имеющие статус юридического лица. Распространяемая в интернете политическая реклама должна содержать соответствующую пометку, а также указание на рекламодателя и на страницу сайта. Также отмечается, что допускается упоминание о членах партии и ее руководстве, депутатах Госдумы, высших должностных лицах и депутатах законодательных органов государственной власти субъектов РФ, главах муниципальных образований, депутатах представительных органов муниципальных образований, избранных от этой партии.
Авторы инициативы пояснили, что отсутствие понятия политической рекламы привело к тому, что она возможна только в форме предвыборной агитации, в случае участия политической партии в соответствующих выборах. Это значит, что партии могут использовать наружную рекламу и рекламу в интернете только в определенный промежуток времени, который составляет в среднем 2-3 месяца в течение года на период избирательной кампании.
"В период до начала и в ходе избирательной кампании информация, включающая сведения о политических партиях и иных избирательных объединениях, отдельных политических деятелях, не содержащая признаков предвыборной агитации, допускается к размещению на рекламных конструкциях на условиях социальной рекламы", - говорится в сопутствующих материалах. Вне агитационного периода также запрещается политическая реклама в интернете.
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