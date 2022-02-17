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В ЛДПР предложили ограничить рекламу на телевидении

В ЛДПР предложили ограничить рекламу на телевидении - РИА Новости, 17.02.2022

В ЛДПР предложили ограничить рекламу на телевидении

Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, запрещающий прерывать рекламой транслируемые в период с 18.00 до 23.00 телепередачи и фильмы, документ... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T01:27

2022-02-17T01:27

2022-02-17T05:21

общество

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, запрещающий прерывать рекламой транслируемые в период с 18.00 до 23.00 телепередачи и фильмы, документ опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.Изменения предлагаются в статью закона "О рекламе", дополнив ее положением о запрете прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом бегущей строки телепередачи, в том числе художественные фильмы, транслируемые с 18.00 до 23.00.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас, по закону, не допускается прерывать рекламой и совмещать с ней религиозные и любые другие телепередачи продолжительностью менее 15 минут, за исключением спонсорской рекламы в начале и перед окончанием длительностью не более 30 секунд. Также запрет на распространение рекламы существует в телепередачах, транслируемых в соответствии с законом "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации", а также в дни траура в стране.Несмотря на существующие ограничения распространения рекламы, опросы показывают, что современным состоянием рекламы на телевидении удовлетворены лишь 5% опрошенных, подчеркивают авторы законопроекта, при этом подавляющее большинство респондентов (более 80%) считает, что реклама на телевидении занимает слишком много времени."Столь низкая удовлетворенность телезрителей рекламой свидетельствует не только о необходимости повышения качества услуг телевизионного вещания, особенно в условиях развития цифрового телевидения и расширения количества телевизионных каналов для просмотра, но и о необходимости в целях защиты граждан от чрезмерной рекламы дополнительного её правового регулирования на общероссийских телевизионных каналах", - считают депутаты.

https://ria.ru/20220215/zhirinovskiy-1772867437.html

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