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СК возбудил уголовное дело из-за смерти двухмесячного ребенка в Приморье
СК возбудил уголовное дело из-за смерти двухмесячного ребенка в Приморье - РИА Новости, 17.02.2022
СК возбудил уголовное дело из-за смерти двухмесячного ребенка в Приморье
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в селе Иннокентьевка, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:35
2022-02-17T16:35
происшествия
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в селе Иннокентьевка, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что прокуратура в Приморье проводит проверку после смерти двухмесячного ребенка при невыясненных обстоятельствах. Родители не могут назвать причины смерти младенца, так как в это время распивали спиртное. По данным надзорного ведомства, мать ребенка в декабре 2021 года привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В СУСК РФ по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Вторую дочь женщины – трехлетнюю девочку – поместили в медицинскую организацию. По информации СК, происшествие произошло в доме по улице Северная в приморском селе Иннокентьевка 16 февраля."По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти ребенка.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
16:35 17.02.2022
 
СК возбудил уголовное дело из-за смерти двухмесячного ребенка в Приморье

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти двухмесячного ребенка в Приморье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в селе Иннокентьевка, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что прокуратура в Приморье проводит проверку после смерти двухмесячного ребенка при невыясненных обстоятельствах. Родители не могут назвать причины смерти младенца, так как в это время распивали спиртное. По данным надзорного ведомства, мать ребенка в декабре 2021 года привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В СУСК РФ по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Вторую дочь женщины – трехлетнюю девочку – поместили в медицинскую организацию. По информации СК, происшествие произошло в доме по улице Северная в приморском селе Иннокентьевка 16 февраля.
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"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти ребенка.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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