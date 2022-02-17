СК возбудил уголовное дело из-за смерти двухмесячного ребенка в Приморье
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти двухмесячного ребенка в Приморье
Автомобиль следственного комитета
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в селе Иннокентьевка, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что прокуратура в Приморье проводит проверку после смерти двухмесячного ребенка при невыясненных обстоятельствах. Родители не могут назвать причины смерти младенца, так как в это время распивали спиртное. По данным надзорного ведомства, мать ребенка в декабре 2021 года привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В СУСК РФ по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Вторую дочь женщины – трехлетнюю девочку – поместили в медицинскую организацию. По информации СК, происшествие произошло в доме по улице Северная в приморском селе Иннокентьевка 16 февраля.
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"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти ребенка.
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