https://ria.ru/20220217/rebenok-1773367283.html

СК возбудил уголовное дело из-за смерти двухмесячного ребенка в Приморье

СК возбудил уголовное дело из-за смерти двухмесячного ребенка в Приморье - РИА Новости, 17.02.2022

СК возбудил уголовное дело из-за смерти двухмесячного ребенка в Приморье

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в селе Иннокентьевка, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:35

2022-02-17T16:35

2022-02-17T16:35

происшествия

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в селе Иннокентьевка, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что прокуратура в Приморье проводит проверку после смерти двухмесячного ребенка при невыясненных обстоятельствах. Родители не могут назвать причины смерти младенца, так как в это время распивали спиртное. По данным надзорного ведомства, мать ребенка в декабре 2021 года привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В СУСК РФ по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Вторую дочь женщины – трехлетнюю девочку – поместили в медицинскую организацию. По информации СК, происшествие произошло в доме по улице Северная в приморском селе Иннокентьевка 16 февраля."По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти ребенка.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

https://ria.ru/20211201/sk-1761655468.html

россия

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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин