17:24 17.02.2022 (обновлено: 17:34 17.02.2022)
ЛНР привела в повышенную готовность средства радиоэлектронной борьбы
Народная милиция ЛНР привела в повышенную готовность средства радиоэлектронной борьбы
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела в боевую готовность силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в связи с информацией о планируемых ВС Украины провокациях в пригороде Луганска с использованием ударных беспилотников в Донбассе, заявил журналистам начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики.
"Средствами РЭБ Народной милиции на данном направлении (в районе Луганска – ред.) приведены в повышенную готовность", - заявил Лещенко.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.