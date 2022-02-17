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ЛНР привела в повышенную готовность средства радиоэлектронной борьбы

ЛНР привела в повышенную готовность средства радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 17.02.2022

ЛНР привела в повышенную готовность средства радиоэлектронной борьбы

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела в боевую готовность силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в связи с информацией о... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:24

2022-02-17T17:24

2022-02-17T17:34

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела в боевую готовность силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в связи с информацией о планируемых ВС Украины провокациях в пригороде Луганска с использованием ударных беспилотников в Донбассе, заявил журналистам начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики."Средствами РЭБ Народной милиции на данном направлении (в районе Луганска – ред.) приведены в повышенную готовность", - заявил Лещенко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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