https://ria.ru/20220217/razvedka-1773239286.html
"Пора заткнуться": британцы – про новые заявления о России
Британцы высмеяли главу разведки после слов о российских войсках на границе - РИА Новости, 17.02.2022
"Пора заткнуться": британцы – про новые заявления о России
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию главы британской военной разведки генерала Джима Хокенхалла о якобы наращивании РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T04:50
2022-02-17T04:50
2022-02-17T04:50
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игорь конашенков
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию главы британской военной разведки генерала Джима Хокенхалла о якобы наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.В статье приводится заявление генерала, который при этом не приводит никаких доказательств. По его утверждению, у России есть на месте достаточно военной силы.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Хорошая попытка (вновь), но мы знаем, что все это ложь, Джим! Мы вам не верим и ясно видим, что вы подталкиваете к войне", - заявил пользователь Stop This Madness."Ваш заголовок четыре дня назад был "война через четыре дня!" Прекратите разжигать войну, Daily Mail", - потребовал Micky MOJO."Так что случилось в среду?" – задался вопросом MynameisMYOB."Думал, что они собираются атаковать в среду — в каком году, кстати?" – сыронизировал davef."Среда наступила и прошла, Daily Mail", - указал Joshua Thornsberry."Разведка "начала" войну с января, им пора заткнуться и бросить промывать мозги Западу по поводу России", - добавил Justanumberhudd.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773227911.html
https://ria.ru/20220216/sovbez-1773128817.html
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в мире, великобритания, сша, россия, украина, игорь конашенков, дмитрий песков, владимир путин
Британцы высмеяли главу разведки после слов о российских войсках на границе
Читатели Daily Mail осудили слова британского генерала о российских войсках возле Украины
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости.
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал
материал, посвященный высказыванию главы британской военной разведки генерала Джима Хокенхалла о якобы наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.
В статье приводится заявление генерала, который при этом не приводит никаких доказательств. По его утверждению, у России
есть на месте достаточно военной силы.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Хорошая попытка (вновь), но мы знаем, что все это ложь, Джим! Мы вам не верим и ясно видим, что вы подталкиваете к войне", - заявил пользователь Stop This Madness.
"Ваш заголовок четыре дня назад был "война через четыре дня!" Прекратите разжигать войну, Daily Mail", - потребовал Micky MOJO.
"Так что случилось в среду?" – задался вопросом MynameisMYOB.
"Думал, что они собираются атаковать в среду — в каком году, кстати?" – сыронизировал davef.
"Среда наступила и прошла, Daily Mail", - указал Joshua Thornsberry.
"Разведка "начала" войну с января, им пора заткнуться и бросить промывать мозги Западу по поводу России", - добавил Justanumberhudd.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину
. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США
, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин
провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
.