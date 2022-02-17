https://ria.ru/20220217/razgovor-1773320474.html
Путин обсудит с премьером Японии двусторонние отношения
Путин обсудит с премьером Японии двусторонние отношения - РИА Новости, 17.02.2022
Путин обсудит с премьером Японии двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин в четверг проведет телефонный разговор с премьером Японии, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:48
2022-02-17T13:48
2022-02-17T14:04
политика
россия
украина
япония
владимир путин
дмитрий песков
фумио кисида
токио
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет телефонный разговор с премьером Японии, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У президента запланировано несколько рабочих встреч и международный телефонный разговор. Он был анонсирован уже нашими коллегами. Это будет премьер-министр Японии", - сказал он.В Кремле надеются, что акцент в разговоре президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Фумио Кисиды будет сделан на двусторонних отношениях, РФ желает их развития, но проблемы еще есть, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее агентство Киодо со ссылкой на информированные источники сообщило, что Япония и Россия приступили к согласованию проведения телефонного разговора вечером четверга между Кисидой и Путиным. Ранее премьер-министр Японии в ходе встречи с представителями возглавляемой им фракции выразил мнение, что Токио также присоединится к усилиям для снижения напряженности вокруг Украины путем дипломатии."Япония - это наш очень важный сосед, это наш очень важный партнёр. Мы надеемся, что акцент в разговоре будет сделан на двусторонних отношениях, все-таки это новое знакомство президента и премьер-министра, хотим дальнейшего развития наших двусторонних отношений, они весьма многогранны. У нас существуют проблемы, и их тоже наверняка затронут президент и премьер-министр", - сказал Песков.Если для премьер-министра Японии Фумио Кисиды ситуация вокруг Украины представляет первоочередное значение, то президент РФ Владимир Путин разъяснит позицию России по этому поводу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Но если для наших японских коллег положение дел на Украине представляет первоочередное значение, убеждён, что президент Путин будет готов дать необходимые разъяснения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему в диалог вступает Япония - далекая от Украины страна.
https://ria.ru/20220208/kurily-1771683869.html
https://ria.ru/20220214/diplomaty-1772625053.html
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политика, россия, украина, япония, владимир путин, дмитрий песков, фумио кисида, токио
13:48 17.02.2022 (обновлено: 14:04 17.02.2022)
Путин обсудит с премьером Японии двусторонние отношения
Президент Путин обсудит с премьером Японии Кисидой двусторонние отношения
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет телефонный разговор с премьером Японии, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У президента запланировано несколько рабочих встреч и международный телефонный разговор. Он был анонсирован уже нашими коллегами. Это будет премьер-министр Японии
", - сказал он.
В Кремле надеются, что акцент в разговоре президента РФ Владимира Путина
и премьер-министра Японии Фумио Кисиды
будет сделан на двусторонних отношениях, РФ желает их развития, но проблемы еще есть, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на информированные источники сообщило, что Япония и Россия
приступили к согласованию проведения телефонного разговора вечером четверга между Кисидой и Путиным. Ранее премьер-министр Японии в ходе встречи с представителями возглавляемой им фракции выразил мнение, что Токио
также присоединится к усилиям для снижения напряженности вокруг Украины
путем дипломатии.
"Япония - это наш очень важный сосед, это наш очень важный партнёр. Мы надеемся, что акцент в разговоре будет сделан на двусторонних отношениях, все-таки это новое знакомство президента и премьер-министра, хотим дальнейшего развития наших двусторонних отношений, они весьма многогранны. У нас существуют проблемы, и их тоже наверняка затронут президент и премьер-министр", - сказал Песков.
Если для премьер-министра Японии Фумио Кисиды ситуация вокруг Украины представляет первоочередное значение, то президент РФ Владимир Путин разъяснит позицию России по этому поводу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Но если для наших японских коллег положение дел на Украине представляет первоочередное значение, убеждён, что президент Путин будет готов дать необходимые разъяснения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему в диалог вступает Япония - далекая от Украины страна.