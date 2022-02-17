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СМИ: Россия и Япония согласовывают телефонный разговор Путина и Кисиды
СМИ: Россия и Япония согласовывают телефонный разговор Путина и Кисиды - РИА Новости, 17.02.2022
СМИ: Россия и Япония согласовывают телефонный разговор Путина и Кисиды
Япония и Россия приступили к согласованию проведения телефонного разговора вечером четверга между премьер-министром Фумио Кисидой и президентом Владимиром... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T07:48
2022-02-17T07:49
в мире
россия
токио
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ТОКИО, 17 фев – РИА Новости. Япония и Россия приступили к согласованию проведения телефонного разговора вечером четверга между премьер-министром Фумио Кисидой и президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.Других подробностей пока не сообщается.Ранее премьер-министр Японии в ходе встречи с представителями возглавляемой им фракции выразил мнение, что Токио также присоединится к усилиям для снижения напряженности вокруг Украины путем дипломатии.Правительство Японии рассматривает возможность введения различных вариантов санкций против России в случае эскалации на Украине. В частности, по данным СМИ, рассматриваются варианты экспортных ограничений на высокотехнологичные товары и замораживания активов юридических и физических лиц из окружения российского президента. В настоящее время идут согласования между МИД и министерством экономики, торговли и промышленности Японии.Ранее Кисида на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии заявил, что если допустить, что санкции против России будут введены, то их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. Кроме того, Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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в мире, россия, токио
07:48 17.02.2022 (обновлено: 07:49 17.02.2022)
 
СМИ: Россия и Япония согласовывают телефонный разговор Путина и Кисиды

Киодо: Россия и Япония согласовывают телефонный разговор Путина и Кисиды на вечер четверга

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида
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ТОКИО, 17 фев – РИА Новости. Япония и Россия приступили к согласованию проведения телефонного разговора вечером четверга между премьер-министром Фумио Кисидой и президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Других подробностей пока не сообщается.
Ранее премьер-министр Японии в ходе встречи с представителями возглавляемой им фракции выразил мнение, что Токио также присоединится к усилиям для снижения напряженности вокруг Украины путем дипломатии.
Правительство Японии рассматривает возможность введения различных вариантов санкций против России в случае эскалации на Украине. В частности, по данным СМИ, рассматриваются варианты экспортных ограничений на высокотехнологичные товары и замораживания активов юридических и физических лиц из окружения российского президента. В настоящее время идут согласования между МИД и министерством экономики, торговли и промышленности Японии.
Ранее Кисида на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии заявил, что если допустить, что санкции против России будут введены, то их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. Кроме того, Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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