Губернатор Приамурья посетил Райчихинск и дал поручения по спортобъектам
Губернатор Амурской области Орлов посетил Райчихинск и дал поручения по спортобъектам
Губернатор Амурской области Василий Орлов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Райчихинск и дал поручения по плавательному бассейну №3, крытому катку и концертно-спортивному комплексу, сообщает правительство региона.
В плавательном бассейне Райчихинска выполнены работы по восстановлению вентиляционной системы, системы освещения, замене кафельной плитки на полу и стенах в зале, большой ванны, отремонтирован потолок, готовы стартовые тумбы. Деньги на эти работы выделил благотворительный фонд "САФМАР".
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"Объект не ремонтировали с момента строительства – это 90-е годы. Надо сделать фасад и крышу. Хотим продолжить ремонт бассейна – заменить малую ванну, кафельную плитку в зале малого бассейна, требуется замена системы фильтрации и другие работы, чтобы все детки, которые ходят в детский сад, могли плавать", - рассказала мэр Райчихинска Татьяна Родионова, ее слова приводятся в сообщении.
В Райчихинске был открыт первый в Амурской области каток с искусственным льдом, здесь занимаются около 40 человек, каток работает с 1 октября по 30 апреля.
Концертно-спортивному комплексу Райчихинска необходим ремонт. В спортивном зале проводятся первенства и чемпионаты Амурской области по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, гандбол), региональные и дальневосточные соревнования по мини-футболу среди юношеских и взрослых команд, шахматам, соревнования по каратэ, различные городские соревнования. Работает тренажерный зал, проводятся занятия по настольному теннису.
"На шахматный фестиваль приезжают спортсмены из Китая. У нас тут танцуют бабушки "Серебряной лиги". Принимаем культурные мероприятия – симфонический оркестр из Китая, министерства обороны. Всё время зал занят", - рассказали Орлову власти Райчихинска.
Мэр города Родионова отметила, что рассматривается проведение в спорткомплексе тренировочных мероприятий сборной команды РФ по киокушинкай каратэ для подготовки к чемпионату мира, который будет проходить в Японии.
"По каждому из этих объектов есть потребность в дополнительном финансировании. Как правило, это ремонтные работы. Соответствующие поручения даны профильным министерствам. Качественные спортивные площадки стимулируют занятия спортом не только детей, но и людей всех возрастов. Победы наших ребят на Олимпиаде в Пекине служат примером, и думаю, во многом определят выбор молодых людей в пользу здорового, активного образа жизни", - прокомментировал Орлов.