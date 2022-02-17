Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220217/raychikhinsk-1773283609.html
Губернатор Приамурья посетил Райчихинск и дал поручения по спортобъектам
Губернатор Приамурья посетил Райчихинск и дал поручения по спортобъектам - РИА Новости, 17.02.2022
Губернатор Приамурья посетил Райчихинск и дал поручения по спортобъектам
Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Райчихинск и дал поручения по плавательному бассейну №3, крытому катку и концертно-спортивному комплексу,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:42
2022-02-17T11:42
амурская область
райчихинск
общество
россия
амурская область
василий орлов (губернатор)
сафмар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216331_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_2d1dec0049dd6628f11ddb1bdf960ac8.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Райчихинск и дал поручения по плавательному бассейну №3, крытому катку и концертно-спортивному комплексу, сообщает правительство региона.В плавательном бассейне Райчихинска выполнены работы по восстановлению вентиляционной системы, системы освещения, замене кафельной плитки на полу и стенах в зале, большой ванны, отремонтирован потолок, готовы стартовые тумбы. Деньги на эти работы выделил благотворительный фонд "САФМАР"."Объект не ремонтировали с момента строительства – это 90-е годы. Надо сделать фасад и крышу. Хотим продолжить ремонт бассейна – заменить малую ванну, кафельную плитку в зале малого бассейна, требуется замена системы фильтрации и другие работы, чтобы все детки, которые ходят в детский сад, могли плавать", - рассказала мэр Райчихинска Татьяна Родионова, ее слова приводятся в сообщении.В Райчихинске был открыт первый в Амурской области каток с искусственным льдом, здесь занимаются около 40 человек, каток работает с 1 октября по 30 апреля.Концертно-спортивному комплексу Райчихинска необходим ремонт. В спортивном зале проводятся первенства и чемпионаты Амурской области по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, гандбол), региональные и дальневосточные соревнования по мини-футболу среди юношеских и взрослых команд, шахматам, соревнования по каратэ, различные городские соревнования. Работает тренажерный зал, проводятся занятия по настольному теннису."На шахматный фестиваль приезжают спортсмены из Китая. У нас тут танцуют бабушки "Серебряной лиги". Принимаем культурные мероприятия – симфонический оркестр из Китая, министерства обороны. Всё время зал занят", - рассказали Орлову власти Райчихинска.Мэр города Родионова отметила, что рассматривается проведение в спорткомплексе тренировочных мероприятий сборной команды РФ по киокушинкай каратэ для подготовки к чемпионату мира, который будет проходить в Японии."По каждому из этих объектов есть потребность в дополнительном финансировании. Как правило, это ремонтные работы. Соответствующие поручения даны профильным министерствам. Качественные спортивные площадки стимулируют занятия спортом не только детей, но и людей всех возрастов. Победы наших ребят на Олимпиаде в Пекине служат примером, и думаю, во многом определят выбор молодых людей в пользу здорового, активного образа жизни", - прокомментировал Орлов.
https://ria.ru/20220215/sport-1772922441.html
https://ria.ru/20220216/khozyaystvo-1773080952.html
https://ria.ru/20220217/pavodki-1773248287.html
райчихинск
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216331_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_0a2536fd326c9f65fa86a2c354cfffd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
райчихинск, общество, россия, амурская область, василий орлов (губернатор), сафмар
11:42 17.02.2022
 
Губернатор Приамурья посетил Райчихинск и дал поручения по спортобъектам

Губернатор Амурской области Орлов посетил Райчихинск и дал поручения по спортобъектам

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Райчихинск и дал поручения по плавательному бассейну №3, крытому катку и концертно-спортивному комплексу, сообщает правительство региона.
В плавательном бассейне Райчихинска выполнены работы по восстановлению вентиляционной системы, системы освещения, замене кафельной плитки на полу и стенах в зале, большой ванны, отремонтирован потолок, готовы стартовые тумбы. Деньги на эти работы выделил благотворительный фонд "САФМАР".
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 15:17Амурская область
В Приамурье 40% населения занимается спортом
"Объект не ремонтировали с момента строительства – это 90-е годы. Надо сделать фасад и крышу. Хотим продолжить ремонт бассейна – заменить малую ванну, кафельную плитку в зале малого бассейна, требуется замена системы фильтрации и другие работы, чтобы все детки, которые ходят в детский сад, могли плавать", - рассказала мэр Райчихинска Татьяна Родионова, ее слова приводятся в сообщении.
В Райчихинске был открыт первый в Амурской области каток с искусственным льдом, здесь занимаются около 40 человек, каток работает с 1 октября по 30 апреля.
Концертно-спортивному комплексу Райчихинска необходим ремонт. В спортивном зале проводятся первенства и чемпионаты Амурской области по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, гандбол), региональные и дальневосточные соревнования по мини-футболу среди юношеских и взрослых команд, шахматам, соревнования по каратэ, различные городские соревнования. Работает тренажерный зал, проводятся занятия по настольному теннису.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 12:02Амурская область
Глава Приамурья положительно оценил развитие сельского хозяйства в регионе
"На шахматный фестиваль приезжают спортсмены из Китая. У нас тут танцуют бабушки "Серебряной лиги". Принимаем культурные мероприятия – симфонический оркестр из Китая, министерства обороны. Всё время зал занят", - рассказали Орлову власти Райчихинска.
Мэр города Родионова отметила, что рассматривается проведение в спорткомплексе тренировочных мероприятий сборной команды РФ по киокушинкай каратэ для подготовки к чемпионату мира, который будет проходить в Японии.
"По каждому из этих объектов есть потребность в дополнительном финансировании. Как правило, это ремонтные работы. Соответствующие поручения даны профильным министерствам. Качественные спортивные площадки стимулируют занятия спортом не только детей, но и людей всех возрастов. Победы наших ребят на Олимпиаде в Пекине служат примером, и думаю, во многом определят выбор молодых людей в пользу здорового, активного образа жизни", - прокомментировал Орлов.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:15Амурская область
В Приамурье началась подготовка к летним паводкам
 
Амурская областьРайчихинскОбществоРоссияАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Сафмар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала