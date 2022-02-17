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Сдвигов по раскрываемости преступлений добиться не удалось, заявил Путин
Сдвигов по раскрываемости преступлений добиться не удалось, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2022
Сдвигов по раскрываемости преступлений добиться не удалось, заявил Путин
Качественных сдвигов по раскрываемости преступлений в России по итогам прошлого года добиться пока не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:27
2022-02-17T13:53
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Качественных сдвигов по раскрываемости преступлений в России по итогам прошлого года добиться пока не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД."В целом, вновь обращаю внимание на задачу кардинального повышения уровня раскрываемости преступлений. По итогам прошлого года добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества", - сказал Путин.В том числе, по его словам, "речь идет о новых вызовах, связанных с проникновением криминала в сферу информационных технологий и телекоммуникаций"."Количество преступлений в этой сфере ежегодно растет", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20220217/ekstremizm-1773313556.html
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россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
13:27 17.02.2022 (обновлено: 13:53 17.02.2022)
 
Сдвигов по раскрываемости преступлений добиться не удалось, заявил Путин

Президент Путин: качественных сдвигов по раскрываемости преступлений добиться не удалось

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Качественных сдвигов по раскрываемости преступлений в России по итогам прошлого года добиться пока не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.
"В целом, вновь обращаю внимание на задачу кардинального повышения уровня раскрываемости преступлений. По итогам прошлого года добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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"Количество преступлений в этой сфере ежегодно растет", - добавил президент РФ.
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РоссияВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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