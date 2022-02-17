https://ria.ru/20220217/raskryvaemost-1773311786.html

Сдвигов по раскрываемости преступлений добиться не удалось, заявил Путин

Сдвигов по раскрываемости преступлений добиться не удалось, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2022

Сдвигов по раскрываемости преступлений добиться не удалось, заявил Путин

Качественных сдвигов по раскрываемости преступлений в России по итогам прошлого года добиться пока не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:27

2022-02-17T13:27

2022-02-17T13:53

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Качественных сдвигов по раскрываемости преступлений в России по итогам прошлого года добиться пока не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД."В целом, вновь обращаю внимание на задачу кардинального повышения уровня раскрываемости преступлений. По итогам прошлого года добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества", - сказал Путин.В том числе, по его словам, "речь идет о новых вызовах, связанных с проникновением криминала в сферу информационных технологий и телекоммуникаций"."Количество преступлений в этой сфере ежегодно растет", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20220217/ekstremizm-1773313556.html

https://ria.ru/20220217/kibermoshennichestvo-1773312350.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество