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Эти пять признаков помогут распознать рак на ранней стадии
Врач назвал пять ранних симптомов рака - РИА Новости, 17.02.2022
Эти пять признаков помогут распознать рак на ранней стадии
Есть множество симптомов рака желудка, некоторые из них проявляются на ранних стадиях, что поможет быстрее выявить болезнь, заявил британский врач Санджай... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T21:45
2022-02-17T22:57
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Есть множество симптомов рака желудка, некоторые из них проявляются на ранних стадиях, что поможет быстрее выявить болезнь, заявил британский врач Санджай Мехта. Его цитирует газета Express.Врач рассказал, что при раке желудка, как правило, бывают такие признаки, как затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потеря веса. Однако есть и ранние неспецифические симптомы."Первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту", — объяснил Мехта.Кроме того, может быть кровотечение в желудке.Специалист добавил, что эти симптомы могут указывать и на другие болезни, но подчеркнул, что при появлении таких состояний следует обращаться к врачу.
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общество, здоровье - общество
21:45 17.02.2022 (обновлено: 22:57 17.02.2022)
 
Врач назвал пять ранних симптомов рака

Британский врач Мехта назвал изжогу одним из ранних симптомов рака

© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Depositphotos / vitanovski
Раковые клетки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Есть множество симптомов рака желудка, некоторые из них проявляются на ранних стадиях, что поможет быстрее выявить болезнь, заявил британский врач Санджай Мехта. Его цитирует газета Express.
Врач рассказал, что при раке желудка, как правило, бывают такие признаки, как затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потеря веса. Однако есть и ранние неспецифические симптомы.
"Первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту", — объяснил Мехта.
Кроме того, может быть кровотечение в желудке.
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Специалист добавил, что эти симптомы могут указывать и на другие болезни, но подчеркнул, что при появлении таких состояний следует обращаться к врачу.
 
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