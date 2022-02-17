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Ночная работа должна оплачиваться в повышенном размере, заявили в Минтруде
Ночная работа должна оплачиваться в повышенном размере, заявили в Минтруде - РИА Новости, 17.02.2022
Ночная работа должна оплачиваться в повышенном размере, заявили в Минтруде
Каждый час работы в ночное время должен оплачиваться в повышенном размере, привлечь к работе в это время нельзя беременных и несовершеннолетних работников,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:00
2022-02-17T12:00
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Каждый час работы в ночное время должен оплачиваться в повышенном размере, привлечь к работе в это время нельзя беременных и несовершеннолетних работников, сообщается в Instagram Минтруда."По Трудовому Кодексу ночное время - это время с 22 часов до 6 часов. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере – плюс не менее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время", - говорится в сообщении.Как отмечается в нем, к работе в ночное время нельзя привлекать беременных женщин и работников, не достигших 18 лет, за исключением лиц, участвующих в создании или исполнении художественных произведений, и спортсменов.Некоторые сотрудники могут отказаться от работы в ночное время. В ним относятся мамы детей до 3 лет, работники с инвалидностью или воспитывающие детей с инвалидностью, работники, которые ухаживают за больными членами их семей (в соответствии с медицинским заключением).Также отказаться от работы в ночные часы могут мамы и папы (или опекуны), которые в одиночку воспитывают ребенка до 14 лет, а также родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом и родители трех и более детей до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет.Эти категории сотрудников можно привлечь к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, добавляется в сообщении.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
12:00 17.02.2022
 
Ночная работа должна оплачиваться в повышенном размере, заявили в Минтруде

Минтруд: работа в ночное время должна оплачиваться в повышенном размере

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота в офисе
Работа в офисе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Каждый час работы в ночное время должен оплачиваться в повышенном размере, привлечь к работе в это время нельзя беременных и несовершеннолетних работников, сообщается в Instagram Минтруда.
"По Трудовому Кодексу ночное время - это время с 22 часов до 6 часов. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере – плюс не менее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время", - говорится в сообщении.
Как отмечается в нем, к работе в ночное время нельзя привлекать беременных женщин и работников, не достигших 18 лет, за исключением лиц, участвующих в создании или исполнении художественных произведений, и спортсменов.
Некоторые сотрудники могут отказаться от работы в ночное время. В ним относятся мамы детей до 3 лет, работники с инвалидностью или воспитывающие детей с инвалидностью, работники, которые ухаживают за больными членами их семей (в соответствии с медицинским заключением).
Также отказаться от работы в ночные часы могут мамы и папы (или опекуны), которые в одиночку воспитывают ребенка до 14 лет, а также родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом и родители трех и более детей до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет.
Эти категории сотрудников можно привлечь к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, добавляется в сообщении.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 02:53
РБК: Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице
 
ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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