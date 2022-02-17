https://ria.ru/20220217/qr-kod-1773346963.html

В Кировской области с 21 февраля отменят систему QR-кодов

В Кировской области с 21 февраля отменят систему QR-кодов - РИА Новости, 17.02.2022

В Кировской области с 21 февраля отменят систему QR-кодов

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отменил действие QR-кодов в регионе с 21 февраля, при этом в регионе усилят контроль масочного режима, сообщает... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:34

2022-02-17T15:34

2022-02-17T15:58

распространение коронавируса

общество

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев отменил действие QR-кодов в регионе с 21 февраля, при этом в регионе усилят контроль масочного режима, сообщает пресс-служба правительства региона.QR-коды для посещения салонов красоты, общепита, сферы развлечения и спорта были введены в регионе с 25 октября 2021 года. С 22 ноября список учреждений и организаций Кировской области, для посещения которых потребуется QR-код, был расширен - в него вошли магазины стройматериалов и мебели, автосалоны и магазины компьютерной техники."Сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции губернатор Кировской области заявил о прекращении действия системы QR-кодов на территории региона с 21 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.По словам главы региона, несмотря на высокие показатели заболеваемости, на данный момент в области наблюдается стабилизация ситуации и выход на плато.Васильев отметил, что своевременное введение ограничительных мероприятий, системы QR-кодов позволило преодолеть пиковые значения заболеваемости. Вместе с тем глава региона подчеркнул, что эпидемическая ситуация пока остается непростой, и необходимо продолжить неукоснительное выполнение рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе соблюдение масочного режима, санитарного дистанцирования, правил личной гигиены.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/kod-1771838992.html

кировская область

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общество, кировская область