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Путин призвал правительство обратить внимание на инфраструктурные проекты
Путин призвал правительство обратить внимание на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 17.02.2022
Путин призвал правительство обратить внимание на инфраструктурные проекты
Инфраструктурные проекты важны для развития экономики, и при принятии решений важно не просчитаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:41
2022-02-17T19:19
владимир путин
экономика
россия
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Инфраструктурные проекты важны для развития экономики, и при принятии решений важно не просчитаться, заявил президент РФ Владимир Путин."С точки зрения развития экономики в целом, безусловно, это всегда важно, в современных условиях тем более - это, конечно, обратить внимание инфраструктурные проекты, здесь Михаил Владимирович (премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ред.), прав абсолютно, и здесь (важно - ред.) не просчитаться, с тем чтобы не пропустить момента, с которого нужно принять решение", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.По его словам, между принятием решения о запуске того или иного проекта и до его непосредственной реализации проходить определенное время, и нужно своевременно принимать решения, иначе некоторые проекты либо вообще не будут запущены, либо их окончания придется ждать долго."Совершенно справедливо, правильно был приведен пример в области инфрастуктуры, этот срок может превышать и год, и два, и пять, и семь, и 10, смотря какие проекты - а у нас есть такие грандиозные проекты, рассчитанные на много лет вперед. Надо проводить подготовительную работу, конечно, заблаговременно, чтобы не сталкиваться с ситуацией, когда средства выделяются в авральном режиме и потом приводит к таким последствиям, о которых сказала председатель ЦБ РФ. Примеров мы с вами видели в конце прошлого года немало", - указал Путин.Он подчеркнул, что необходимо избегать подобных ситуаций.
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владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф)
18:41 17.02.2022 (обновлено: 19:19 17.02.2022)
 
Путин призвал правительство обратить внимание на инфраструктурные проекты

Президент России Путин призвал правительство обратить внимание на инфраструктурные проекты

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Инфраструктурные проекты важны для развития экономики, и при принятии решений важно не просчитаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С точки зрения развития экономики в целом, безусловно, это всегда важно, в современных условиях тем более - это, конечно, обратить внимание инфраструктурные проекты, здесь Михаил Владимирович (премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ред.), прав абсолютно, и здесь (важно - ред.) не просчитаться, с тем чтобы не пропустить момента, с которого нужно принять решение", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, между принятием решения о запуске того или иного проекта и до его непосредственной реализации проходить определенное время, и нужно своевременно принимать решения, иначе некоторые проекты либо вообще не будут запущены, либо их окончания придется ждать долго.
"Совершенно справедливо, правильно был приведен пример в области инфрастуктуры, этот срок может превышать и год, и два, и пять, и семь, и 10, смотря какие проекты - а у нас есть такие грандиозные проекты, рассчитанные на много лет вперед. Надо проводить подготовительную работу, конечно, заблаговременно, чтобы не сталкиваться с ситуацией, когда средства выделяются в авральном режиме и потом приводит к таким последствиям, о которых сказала председатель ЦБ РФ. Примеров мы с вами видели в конце прошлого года немало", - указал Путин.
Он подчеркнул, что необходимо избегать подобных ситуаций.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Владимир ПутинЭкономикаРоссияМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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