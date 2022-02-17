18:41 17.02.2022 (обновлено: 19:19 17.02.2022)
Путин призвал правительство обратить внимание на инфраструктурные проекты
Президент России Путин призвал правительство обратить внимание на инфраструктурные проекты
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Инфраструктурные проекты важны для развития экономики, и при принятии решений важно не просчитаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С точки зрения развития экономики в целом, безусловно, это всегда важно, в современных условиях тем более - это, конечно, обратить внимание инфраструктурные проекты, здесь Михаил Владимирович (премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ред.), прав абсолютно, и здесь (важно - ред.) не просчитаться, с тем чтобы не пропустить момента, с которого нужно принять решение", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, между принятием решения о запуске того или иного проекта и до его непосредственной реализации проходить определенное время, и нужно своевременно принимать решения, иначе некоторые проекты либо вообще не будут запущены, либо их окончания придется ждать долго.
"Совершенно справедливо, правильно был приведен пример в области инфрастуктуры, этот срок может превышать и год, и два, и пять, и семь, и 10, смотря какие проекты - а у нас есть такие грандиозные проекты, рассчитанные на много лет вперед. Надо проводить подготовительную работу, конечно, заблаговременно, чтобы не сталкиваться с ситуацией, когда средства выделяются в авральном режиме и потом приводит к таким последствиям, о которых сказала председатель ЦБ РФ. Примеров мы с вами видели в конце прошлого года немало", - указал Путин.
Он подчеркнул, что необходимо избегать подобных ситуаций.