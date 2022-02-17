https://ria.ru/20220217/putin-1773315537.html
Путин: нельзя позволять преступникам использовать технологический прогресс
Путин: нельзя позволять преступникам использовать технологический прогресс - РИА Новости, 17.02.2022
Путин: нельзя позволять преступникам использовать технологический прогресс
Нужно предупреждать новые риски, связанные с развитием кибертехнологий, и не позволять преступникам паразитировать на технологическом прогрессе, заявил... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:37
2022-02-17T13:37
2022-02-17T13:54
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Нужно предупреждать новые риски, связанные с развитием кибертехнологий, и не позволять преступникам паразитировать на технологическом прогрессе, заявил президент России Владимир Путин."Кибертехнологии развиваются стремительно, и возникают новые риски, нужно их предупреждать, не позволять преступникам паразитировать на технологическом прогрессе", - сказал Путин на коллегии МВД России.Он отметил, что обязательно нужно действовать на опережение, включая обновление нормативной базы, укрепление технических возможностей МВД.
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безопасность, владимир путин
13:37 17.02.2022 (обновлено: 13:54 17.02.2022)
Путин: нельзя позволять преступникам использовать технологический прогресс
Президент Путин: нельзя позволять преступникам паразитировать на технологическом прогрессе
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Нужно предупреждать новые риски, связанные с развитием кибертехнологий, и не позволять преступникам паразитировать на технологическом прогрессе, заявил президент России Владимир Путин.
"Кибертехнологии развиваются стремительно, и возникают новые риски, нужно их предупреждать, не позволять преступникам паразитировать на технологическом прогрессе", - сказал Путин на коллегии МВД России.
Он отметил, что обязательно нужно действовать на опережение, включая обновление нормативной базы, укрепление технических возможностей МВД.