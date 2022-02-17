https://ria.ru/20220217/putin-1773312898.html

Путин призвал защищать права и свободы граждан

Путин призвал защищать права и свободы граждан - РИА Новости, 17.02.2022

Путин призвал защищать права и свободы граждан

Нужно эффективно использовать возможности МВД после расширения их полномочий, но права и свободы граждан должны быть защищены, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:30

2022-02-17T13:30

2022-02-17T13:53

безопасность

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Нужно эффективно использовать возможности МВД после расширения их полномочий, но права и свободы граждан должны быть защищены, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД."Безусловно, важнейший приоритет – активная наступательная борьба с криминалом. Напомню, что в прошлом году в федеральный закон о полиции были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции, в том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам. При этом, хочу это особо подчеркнуть, права и свободы граждан должны быть гарантированы. Вы знаете, что правозащитные организации обращали и обращают внимание на эти изменения в закон", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220217/opaseniya-1773313217.html

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безопасность, владимир путин, общество