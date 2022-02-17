https://ria.ru/20220217/puchkov-1773259976.html
Врачи пока не поставили диагноз блогеру Дмитрию "Гоблину" Пучкову
Врачи пока не поставили диагноз блогеру Дмитрию "Гоблину" Пучкову - РИА Новости, 17.02.2022
Врачи пока не поставили диагноз блогеру Дмитрию "Гоблину" Пучкову
Блогер Дмитрий Пучков, известный за специфические закадровые переводы фильмов под псевдонимом Гоблин, заявил РИА Новости, что у него не ковид, но диагноза пока... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:07
2022-02-17T10:07
2022-02-17T11:07
общество
дмитрий пучков ("гоблин")
шоубиз
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков, известный за специфические закадровые переводы фильмов под псевдонимом Гоблин, заявил РИА Новости, что у него не ковид, но диагноза пока нет.Ранее он написал в Instagram, что попал в больницу - "залег авторитетно", по его словам."Нет пока никакого диагноза. В воскресенье делал ПЦР-тест - нет, не ковид", - сказал Пучков.Пока у него только взяли анализы, врач ещё не приходил, добавил собеседник.
https://ria.ru/20220217/puchkov-1773234878.html
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общество, дмитрий пучков ("гоблин")
10:07 17.02.2022 (обновлено: 11:07 17.02.2022)
Врачи пока не поставили диагноз блогеру Дмитрию "Гоблину" Пучкову
Врачи пока не поставили диагноз блогеру Дмитрию Пучкову, известному под псевдонимом Гоблин