https://ria.ru/20220217/puchkov-1773259976.html

Врачи пока не поставили диагноз блогеру Дмитрию "Гоблину" Пучкову

Врачи пока не поставили диагноз блогеру Дмитрию "Гоблину" Пучкову - РИА Новости, 17.02.2022

Врачи пока не поставили диагноз блогеру Дмитрию "Гоблину" Пучкову

Блогер Дмитрий Пучков, известный за специфические закадровые переводы фильмов под псевдонимом Гоблин, заявил РИА Новости, что у него не ковид, но диагноза пока... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:07

2022-02-17T10:07

2022-02-17T11:07

общество

дмитрий пучков ("гоблин")

шоубиз

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков, известный за специфические закадровые переводы фильмов под псевдонимом Гоблин, заявил РИА Новости, что у него не ковид, но диагноза пока нет.Ранее он написал в Instagram, что попал в больницу - "залег авторитетно", по его словам."Нет пока никакого диагноза. В воскресенье делал ПЦР-тест - нет, не ковид", - сказал Пучков.Пока у него только взяли анализы, врач ещё не приходил, добавил собеседник.

https://ria.ru/20220217/puchkov-1773234878.html

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общество, дмитрий пучков ("гоблин")