https://ria.ru/20220217/puchkov-1773234878.html

Блогер Дмитрий Пучков попал в больницу

Блогер Дмитрий Пучков попал в больницу - РИА Новости, 17.02.2022

Блогер Дмитрий Пучков попал в больницу

Блогер Дмитрий Пучков, наиболее известный за специфические закадровые переводы фильмов, попал в больницу. Об этом он сам написал в своем Instagram. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T02:49

2022-02-17T02:49

2022-02-17T02:49

общество

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков, наиболее известный за специфические закадровые переводы фильмов, попал в больницу. Об этом он сам написал в своем Instagram.Пучков известен аудитории под псевдонимом Гоблин. В числе его "правильных" переводов - такие известные фильмы, как "Бешеные псы", "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино", "Карты, деньги, два ствола" и "Большой Куш" Гая Ричи."Залег авторитетно", - написал Пучков под фотографией из больничной палаты. В предшествующей публикации Пучков отметил, что "болезнь вторую неделю не отпускает", не уточнив, о чем именно идет речь.После активного обсуждения в СМИ информации о госпитализации блогера, он также прокомментировал данные сообщения в своем Instagram, отметив, что это "событие, блин".

https://ria.ru/20220215/zhirinovskiy-1772867437.html

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