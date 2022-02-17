https://ria.ru/20220217/puchkov-1773234878.html
Блогер Дмитрий Пучков попал в больницу
Блогер Дмитрий Пучков попал в больницу - РИА Новости, 17.02.2022
Блогер Дмитрий Пучков попал в больницу
Блогер Дмитрий Пучков, наиболее известный за специфические закадровые переводы фильмов, попал в больницу. Об этом он сам написал в своем Instagram. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T02:49
2022-02-17T02:49
2022-02-17T02:49
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков, наиболее известный за специфические закадровые переводы фильмов, попал в больницу. Об этом он сам написал в своем Instagram.Пучков известен аудитории под псевдонимом Гоблин. В числе его "правильных" переводов - такие известные фильмы, как "Бешеные псы", "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино", "Карты, деньги, два ствола" и "Большой Куш" Гая Ричи."Залег авторитетно", - написал Пучков под фотографией из больничной палаты. В предшествующей публикации Пучков отметил, что "болезнь вторую неделю не отпускает", не уточнив, о чем именно идет речь.После активного обсуждения в СМИ информации о госпитализации блогера, он также прокомментировал данные сообщения в своем Instagram, отметив, что это "событие, блин".
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общество, россия
Блогер Дмитрий Пучков попал в больницу
Блогер Пучков, известный за специфические закадровые переводы фильмов, попал в больницу
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Блогер Дмитрий Пучков, наиболее известный за специфические закадровые переводы фильмов, попал в больницу. Об этом он сам написал
в своем Instagram.
Пучков известен аудитории под псевдонимом Гоблин. В числе его "правильных" переводов - такие известные фильмы, как "Бешеные псы", "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино", "Карты, деньги, два ствола" и "Большой Куш" Гая Ричи.
"Залег авторитетно", - написал Пучков под фотографией из больничной палаты. В предшествующей публикации Пучков отметил, что "болезнь вторую неделю не отпускает", не уточнив, о чем именно идет речь.
После активного обсуждения в СМИ информации о госпитализации блогера, он также прокомментировал данные сообщения в своем Instagram, отметив, что это "событие, блин".