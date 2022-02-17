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Грузовой корабль "Прогресс МС-19" пристыковался к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-19" пристыковался к МКС - РИА Новости, 17.02.2022
Грузовой корабль "Прогресс МС-19" пристыковался к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-19", запущенный к МКС утром 15 февраля с Байконура ракетой "Союз-2.1а", пристыковался к российскому сегменту станции, трансляция... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:08
2022-02-17T10:08
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
прогресс-мс
прогресс (космический корабль)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-19", запущенный к МКС утром 15 февраля с Байконура ракетой "Союз-2.1а", пристыковался к российскому сегменту станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". Его путь к МКС занял более двух дней, за это время корабль преодолел расстояние примерно в 1,4 миллиона километров и сделал 34 витка вокруг Земли.На борту корабля инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, кабельные укладки для дооснащения лабораторного модуля "Наука", а также шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" Юго-западного государственного университета. Спутники запустят на орбиту в ходе одного из выходов в открытый космос.Также "Прогресс МС-19" доставил на станцию стандартные грузы: топливо, питьевую воду, сжатый азот, аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты. "Прогресс МС-19" пробудет на орбите около 370 суток.На борту МКС сейчас работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), прогресс-мс, прогресс (космический корабль)
10:08 17.02.2022
 
Грузовой корабль "Прогресс МС-19" пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-19" с научным оборудованием и едой пристыковался к МКС

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" со стартового комплекса космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-19 со стартового комплекса космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" со стартового комплекса космодрома Байконур
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-19", запущенный к МКС утром 15 февраля с Байконура ракетой "Союз-2.1а", пристыковался к российскому сегменту станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". Его путь к МКС занял более двух дней, за это время корабль преодолел расстояние примерно в 1,4 миллиона километров и сделал 34 витка вокруг Земли.
На борту корабля инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, кабельные укладки для дооснащения лабораторного модуля "Наука", а также шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" Юго-западного государственного университета. Спутники запустят на орбиту в ходе одного из выходов в открытый космос.
Также "Прогресс МС-19" доставил на станцию стандартные грузы: топливо, питьевую воду, сжатый азот, аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты. "Прогресс МС-19" пробудет на орбите около 370 суток.
На борту МКС сейчас работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
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