https://ria.ru/20220217/progress-1773260253.html

Грузовой корабль "Прогресс МС-19" пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-19" пристыковался к МКС - РИА Новости, 17.02.2022

Грузовой корабль "Прогресс МС-19" пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-19", запущенный к МКС утром 15 февраля с Байконура ракетой "Союз-2.1а", пристыковался к российскому сегменту станции, трансляция... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:08

2022-02-17T10:08

2022-02-17T10:08

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

прогресс-мс

прогресс (космический корабль)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772891151_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94b2c7312d3398782cd613313889ea3a.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-19", запущенный к МКС утром 15 февраля с Байконура ракетой "Союз-2.1а", пристыковался к российскому сегменту станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". Его путь к МКС занял более двух дней, за это время корабль преодолел расстояние примерно в 1,4 миллиона километров и сделал 34 витка вокруг Земли.На борту корабля инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, кабельные укладки для дооснащения лабораторного модуля "Наука", а также шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" Юго-западного государственного университета. Спутники запустят на орбиту в ходе одного из выходов в открытый космос.Также "Прогресс МС-19" доставил на станцию стандартные грузы: топливо, питьевую воду, сжатый азот, аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты. "Прогресс МС-19" пробудет на орбите около 370 суток.На борту МКС сейчас работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

https://ria.ru/20220207/robot-1771512246.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), прогресс-мс, прогресс (космический корабль)