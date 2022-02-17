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Путин призвал проводить подготовительную работу по запуску крупных проектов
Путин призвал проводить подготовительную работу по запуску крупных проектов - РИА Новости, 17.02.2022
Путин призвал проводить подготовительную работу по запуску крупных проектов
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что необходимо заблаговременно проводить подготовительную работу по запуску крупных... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:47
2022-02-17T18:47
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что необходимо заблаговременно проводить подготовительную работу по запуску крупных проектов, чтобы не было ситуаций, когда средства на них выделяются в авральном режиме."Совершенно справедливо и правильно был приведен пример в области инфраструктуры. Этот срок может превышать и год, и два, и пять, и семь, и десять. Смотря какие проекты. У нас есть такие грандиозные проекты, рассчитанные на много лет вперед. Надо проводить эту подготовительную работу, конечно, заблаговременно, чтобы не сталкиваться с ситуацией, когда средства выделяются в авральном режиме", - подчеркнул глава государства.
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экономика, россия, владимир путин
18:47 17.02.2022
 
Путин призвал проводить подготовительную работу по запуску крупных проектов

Путин: надо заблаговременно проводить подготовительную работу по запуску крупных проектов

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что необходимо заблаговременно проводить подготовительную работу по запуску крупных проектов, чтобы не было ситуаций, когда средства на них выделяются в авральном режиме.

"Очевидно, что между принятием решения о запуске того или иного проекта и до его непосредственной реализации проходит определенное время. …Конечно, нужно своевременно принимать решения, иначе некоторые проекты мы вообще не запустим, либо не дождемся их окончания", - сказал Путин.

"Совершенно справедливо и правильно был приведен пример в области инфраструктуры. Этот срок может превышать и год, и два, и пять, и семь, и десять. Смотря какие проекты. У нас есть такие грандиозные проекты, рассчитанные на много лет вперед. Надо проводить эту подготовительную работу, конечно, заблаговременно, чтобы не сталкиваться с ситуацией, когда средства выделяются в авральном режиме", - подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 18:41
Путин призвал правительство обратить внимание на инфраструктурные проекты
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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