https://ria.ru/20220217/proekt-1773383132.html

МИД дал оценку ответу США на проект по гарантиям безопасности

МИД дал оценку ответу США на проект по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.02.2022

МИД дал оценку ответу США на проект по гарантиям безопасности

Американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Россией проекта договора с США о гарантиях безопасности, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:15

2022-02-17T17:15

2022-02-17T17:15

в мире

россия

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грузия

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владимир путин

джон салливан

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Россией проекта договора с США о гарантиях безопасности, сообщил МИД РФ."Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.Уточняется, что речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО."Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение", - заявили в российском ведомстве.Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220217/otvet-1773378540.html

https://ria.ru/20220217/ssha-1773381439.html

россия

восточная европа

грузия

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в мире, россия, восточная европа, грузия, нато, владимир путин, джон салливан