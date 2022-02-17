https://ria.ru/20220217/prizyv-1773432572.html

В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию

В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию - РИА Новости, 17.02.2022

В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня призвало командование... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T20:33

2022-02-17T20:33

2022-02-17T20:33

в мире

руслан якубов

донецкая народная республика

украина

сцкк

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня призвало командование украинских силовиков вернуться к перемирию, а международных наблюдателей - усилить мониторинг.Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов пояснил журналистам, что представительство ДНР в СЦКК продолжает отслеживать и оперативно перепроверять всю поступающую информацию, а также предпринимает усилия в рамках координационного механизма для установления устойчивой тишины, однако на текущий момент обстановка остается напряженной. Украинские силовики вынуждают подразделения ДНР открывать ответный огонь."Призываем руководство вооружённых формирований Украины незамедлительно вернуться к устойчивому режиму тишины, а международные наблюдательные миссии – усилить свой мониторинг и оперативность информирования общественности о ситуации на линии соприкосновения", - сказал Якубов журналистам.

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в мире, руслан якубов, донецкая народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины