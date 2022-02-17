https://ria.ru/20220217/prizyv-1773432572.html
В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию
В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию - РИА Новости, 17.02.2022
В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня призвало командование... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T20:33
2022-02-17T20:33
2022-02-17T20:33
в мире
руслан якубов
донецкая народная республика
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773101651_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_878cffd142b6ccb51fb8cb724eba9f89.jpg
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня призвало командование украинских силовиков вернуться к перемирию, а международных наблюдателей - усилить мониторинг.Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов пояснил журналистам, что представительство ДНР в СЦКК продолжает отслеживать и оперативно перепроверять всю поступающую информацию, а также предпринимает усилия в рамках координационного механизма для установления устойчивой тишины, однако на текущий момент обстановка остается напряженной. Украинские силовики вынуждают подразделения ДНР открывать ответный огонь."Призываем руководство вооружённых формирований Украины незамедлительно вернуться к устойчивому режиму тишины, а международные наблюдательные миссии – усилить свой мониторинг и оперативность информирования общественности о ситуации на линии соприкосновения", - сказал Якубов журналистам.
https://ria.ru/20220217/obstrely-1773431674.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773101651_71:0:1208:853_1920x0_80_0_0_e1c5e49a7a3daa1b2f040e1f3338355e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, руслан якубов, донецкая народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию
Представитель ДНР в СЦКК Якубов призвал командование ВС Украины вернуться к перемирию