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В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию
В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию - РИА Новости, 17.02.2022
В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня призвало командование... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T20:33
2022-02-17T20:33
в мире
руслан якубов
донецкая народная республика
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня призвало командование украинских силовиков вернуться к перемирию, а международных наблюдателей - усилить мониторинг.Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов пояснил журналистам, что представительство ДНР в СЦКК продолжает отслеживать и оперативно перепроверять всю поступающую информацию, а также предпринимает усилия в рамках координационного механизма для установления устойчивой тишины, однако на текущий момент обстановка остается напряженной. Украинские силовики вынуждают подразделения ДНР открывать ответный огонь."Призываем руководство вооружённых формирований Украины незамедлительно вернуться к устойчивому режиму тишины, а международные наблюдательные миссии – усилить свой мониторинг и оперативность информирования общественности о ситуации на линии соприкосновения", - сказал Якубов журналистам.
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донецкая народная республика
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в мире, руслан якубов, донецкая народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
20:33 17.02.2022
 
В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию

Представитель ДНР в СЦКК Якубов призвал командование ВС Украины вернуться к перемирию

© REUTERS / General Staff of the Ukrainian Armed ForcesУкраинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / General Staff of the Ukrainian Armed Forces
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня призвало командование украинских силовиков вернуться к перемирию, а международных наблюдателей - усилить мониторинг.
Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов пояснил журналистам, что представительство ДНР в СЦКК продолжает отслеживать и оперативно перепроверять всю поступающую информацию, а также предпринимает усилия в рамках координационного механизма для установления устойчивой тишины, однако на текущий момент обстановка остается напряженной. Украинские силовики вынуждают подразделения ДНР открывать ответный огонь.
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 20:27
ДНР была вынуждена открыть ответный огонь на обстрелы ВСУ, заявил Басурин
"Призываем руководство вооружённых формирований Украины незамедлительно вернуться к устойчивому режиму тишины, а международные наблюдательные миссии – усилить свой мониторинг и оперативность информирования общественности о ситуации на линии соприкосновения", - сказал Якубов журналистам.
 
В миреРуслан ЯкубовДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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