Вершинин призвал коллег в СБ ООН не ставить себя в неловкое положение
Замглавы МИД России Вершинин призвал Запад в СБ ООН не ставить себя в неловкое положение
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
ООН, 17 фев – РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин призвал западных коллег в Совбезе ООН не ставить себя в неловкое положение и не повторять безосновательные обвинения в якобы планах РФ по нападению на Украину.
В четверг проходит заседание Совбеза по теме выполнения минских соглашений. Председательствует на заседании Россия.
"Хотел бы выразить надежду, что представители западных стран удержатся от соблазна в угоду телекамерам превратить наше сегодняшнее заседание в площадку для безосновательных агрессивных словесных упражнений и вынести на него свои ничем не подтвержденные обвинения в том, что Россия якобы собирается напасть на Украину", - сказал Вершинин.
"Мне кажется, уже было достаточно спекуляций на эту тему, в том числе на созванном США заседании Совета безопасности 31 января. Мы давно уже все, что требовалось, пояснили и заявили. Объявленная дата мнимого вторжения уже прошла, поэтому, наверное, не надо ставить себя в неловкое положение", - добавил он.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.