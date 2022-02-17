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Лукашенко не исключил возможность признания ДНР и ЛНР
Лукашенко не исключил возможность признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.02.2022
Лукашенко не исключил возможность признания ДНР и ЛНР
Белоруссия будет принимать решение о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик совместно с Россией, заявил глава государства... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:07
2022-02-17T16:39
ситуация в днр и лнр
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
владимир путин
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МИНСК, 17 фев — РИА Новости. Белоруссия будет принимать решение о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик совместно с Россией, заявил глава государства Александр Лукашенко.Во вторник Госдума проголосовала за проект постановления КПРФ, в котором предлагается обратиться к президенту России по поводу необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев не выполняет минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.Комментируя это решение, Владимир Путин отметил, что депутаты тонко чувствуют мнение своих избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса и поддерживают их. Он добавил, что будет исходить из необходимости решить проблему этого региона, принимая во внимание не до конца реализованные возможности по исполнению Минских соглашений.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружение и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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ситуация в днр и лнр, в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин
12:07 17.02.2022 (обновлено: 16:39 17.02.2022)
 
Лукашенко не исключил возможность признания ДНР и ЛНР

Президент Белоруссии Лукашенко: решение о признании ДНР и ЛНР будет совместным с Россией

© REUTERS / BelTA/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / BelTA/Maxim Guchek
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
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МИНСК, 17 фев — РИА Новости. Белоруссия будет принимать решение о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик совместно с Россией, заявил глава государства Александр Лукашенко.
"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Беларуси, но это будет совместное решение", — сказал он журналистам.
Во вторник Госдума проголосовала за проект постановления КПРФ, в котором предлагается обратиться к президенту России по поводу необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев не выполняет минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.
Комментируя это решение, Владимир Путин отметил, что депутаты тонко чувствуют мнение своих избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса и поддерживают их. Он добавил, что будет исходить из необходимости решить проблему этого региона, принимая во внимание не до конца реализованные возможности по исполнению Минских соглашений.
Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 12:35
В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с "Минском-2"
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружение и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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