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В Приморье погиб младенец, пока его родители распивали спиртное
В Приморье погиб младенец, пока его родители распивали спиртное - РИА Новости, 17.02.2022
В Приморье погиб младенец, пока его родители распивали спиртное
Прокуратура в Приморье начала проверку после смерти двухмесячного ребенка при невыясненных обстоятельствах во время того, как его родители распивали спиртное,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T03:02
2022-02-17T03:02
2022-02-17T04:01
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Прокуратура в Приморье начала проверку после смерти двухмесячного ребенка при невыясненных обстоятельствах во время того, как его родители распивали спиртное, сообщает региональное надзорное ведомство.Издание NewsBox24 сообщило, что в селе Иннокентьевка Лесозаводского района хозяева дома несколько дней распивали спиртное, в помещении в том числе были гости. У хозяйки дома – две дочери, старшую - трехлетнюю – вечером забрала бабушка, а младшая – двухмесячная – осталась с родителями. Утром они обнаружили младенца без признаков жизни. По данным издания, родители заявили, что ничего не помнят.По данным ведомства, мать ребенка в декабре 2021 года привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Специалисты полагают, что второй дочери женщины – трехлетней девочке – находиться в семье небезопасно, ее поместили в медицинскую организацию.Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Лесозаводская межрайонная прокуратура начала проверку. В ходе нее будет дана оценка исполнению родителями своих обязанностей, законности принятых по результатам доследственной проверки процессуальных решений, а также работе органов системы профилактики.В СУСК РФ по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.
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происшествия, россия
03:02 17.02.2022 (обновлено: 04:01 17.02.2022)
В Приморье погиб младенец, пока его родители распивали спиртное
В Приморье погиб двухмесячный ребенок, пока его родители распивали спиртное
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости.
Прокуратура в Приморье начала проверку после смерти двухмесячного ребенка при невыясненных обстоятельствах во время того, как его родители распивали спиртное, сообщает
региональное надзорное ведомство.
Издание NewsBox24
сообщило, что в селе Иннокентьевка Лесозаводского района хозяева дома несколько дней распивали спиртное, в помещении в том числе были гости. У хозяйки дома – две дочери, старшую - трехлетнюю – вечером забрала бабушка, а младшая – двухмесячная – осталась с родителями. Утром они обнаружили младенца без признаков жизни. По данным издания, родители заявили, что ничего не помнят.
"Прокуратурой установлено, что 16 февраля 2022 года в органы предварительного расследования поступило сообщение о смерти малолетнего ребенка при невыясненных обстоятельствах. Проверка показала, что родители не владеют ситуацией о причинах и обстоятельствах произошедшего, поскольку в это время употребляли спиртные напитки", - сообщает прокуратура.
По данным ведомства, мать ребенка в декабре 2021 года привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Специалисты полагают, что второй дочери женщины – трехлетней девочке – находиться в семье небезопасно, ее поместили в медицинскую организацию.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Лесозаводская межрайонная прокуратура начала проверку. В ходе нее будет дана оценка исполнению родителями своих обязанностей, законности принятых по результатам доследственной проверки процессуальных решений, а также работе органов системы профилактики.
В СУСК РФ по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.