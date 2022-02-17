https://ria.ru/20220217/primore-1773235346.html

В Приморье погиб младенец, пока его родители распивали спиртное

В Приморье погиб младенец, пока его родители распивали спиртное - РИА Новости, 17.02.2022

В Приморье погиб младенец, пока его родители распивали спиртное

Прокуратура в Приморье начала проверку после смерти двухмесячного ребенка при невыясненных обстоятельствах во время того, как его родители распивали спиртное,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:02

2022-02-17T03:02

2022-02-17T04:01

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/47/1486374792_0:4:3166:1784_1920x0_80_0_0_9e1e2c3aaed2ac0be7bc052446e25662.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Прокуратура в Приморье начала проверку после смерти двухмесячного ребенка при невыясненных обстоятельствах во время того, как его родители распивали спиртное, сообщает региональное надзорное ведомство.Издание NewsBox24 сообщило, что в селе Иннокентьевка Лесозаводского района хозяева дома несколько дней распивали спиртное, в помещении в том числе были гости. У хозяйки дома – две дочери, старшую - трехлетнюю – вечером забрала бабушка, а младшая – двухмесячная – осталась с родителями. Утром они обнаружили младенца без признаков жизни. По данным издания, родители заявили, что ничего не помнят.По данным ведомства, мать ребенка в декабре 2021 года привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Специалисты полагают, что второй дочери женщины – трехлетней девочке – находиться в семье небезопасно, ее поместили в медицинскую организацию.Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Лесозаводская межрайонная прокуратура начала проверку. В ходе нее будет дана оценка исполнению родителями своих обязанностей, законности принятых по результатам доследственной проверки процессуальных решений, а также работе органов системы профилактики.В СУСК РФ по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20220216/metro-1773061192.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия