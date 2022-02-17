https://ria.ru/20220217/prestupleniya-1773442911.html

Россия распространила в СБ ООН материалы о военных преступлениях Киева

Россия распространила в СБ ООН материалы о военных преступлениях Киева - РИА Новости, 17.02.2022

Россия распространила в СБ ООН материалы о военных преступлениях Киева

Постпредство России при ООН распространило среди членов Совбеза материалы Следственного комитета и RT о преступлениях украинских военных с применением... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T21:37

2022-02-17T21:37

2022-02-17T21:50

в мире

россия

оон

украина

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 17 фев — РИА Новости. Постпредство России при ООН распространило среди членов Совбеза материалы Следственного комитета и RT о преступлениях украинских военных с применением запрещенных методов войны."Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное", — заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти на военные авантюры, что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220216/zakhoroneniya-1773165913.html

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в мире, россия, оон, украина, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)