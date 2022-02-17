https://ria.ru/20220217/potok-1773298587.html

Все требования по "Северному потоку — 2" будут выполнены, заявил Песков

Все требования по "Северному потоку — 2" будут выполнены, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022

Все требования по "Северному потоку — 2" будут выполнены, заявил Песков

Россия рассчитывает, что газопровод "Северный поток 2", который должен сыграть большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, будет огражден от... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:38

2022-02-17T12:38

2022-02-17T14:02

в мире

дмитрий песков

северный поток — 2

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что газопровод "Северный поток 2", который должен сыграть большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, будет огражден от грубого политического влияния, надеется на выполнение оператором проекта всех требований немецкого регулятора и запуск трубы в эксплуатацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И российская, и германская сторона считают, что это международный проект, который может и должен сыграть весьма важную роль в стабилизации энергетических рынков в Европе, который наверняка сыграет в будущем важную роль в обеспечении энергетической безопасности в Европе и просто сделает цены на газ дешевле для европейских потребителей. Мы исходим из того, что нам удастся оградить этот сугубо экономический международный проект от грубого политического влияния извне", - сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах запуска газопровода после встречи президента РФ и канцлера ФРГ.Он напомнил, что у европейского регулятора есть определенные требования, которые сейчас выполняются компанией-оператором."Мы надеемся, что скрупулезно, от "а" до "я", все эти требования будут выполнены и в то время, в которое посчитают должным, этот проект будет запущен в строй. Тем более, что к пуску он готов на все 100 процентов", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220216/potok-1773103101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, северный поток — 2