https://ria.ru/20220217/potok-1773298587.html
Все требования по "Северному потоку — 2" будут выполнены, заявил Песков
Все требования по "Северному потоку — 2" будут выполнены, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
Все требования по "Северному потоку — 2" будут выполнены, заявил Песков
Россия рассчитывает, что газопровод "Северный поток 2", который должен сыграть большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, будет огражден от... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:38
2022-02-17T12:38
2022-02-17T14:02
в мире
дмитрий песков
северный поток — 2
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что газопровод "Северный поток 2", который должен сыграть большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, будет огражден от грубого политического влияния, надеется на выполнение оператором проекта всех требований немецкого регулятора и запуск трубы в эксплуатацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И российская, и германская сторона считают, что это международный проект, который может и должен сыграть весьма важную роль в стабилизации энергетических рынков в Европе, который наверняка сыграет в будущем важную роль в обеспечении энергетической безопасности в Европе и просто сделает цены на газ дешевле для европейских потребителей. Мы исходим из того, что нам удастся оградить этот сугубо экономический международный проект от грубого политического влияния извне", - сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах запуска газопровода после встречи президента РФ и канцлера ФРГ.Он напомнил, что у европейского регулятора есть определенные требования, которые сейчас выполняются компанией-оператором."Мы надеемся, что скрупулезно, от "а" до "я", все эти требования будут выполнены и в то время, в которое посчитают должным, этот проект будет запущен в строй. Тем более, что к пуску он готов на все 100 процентов", - добавил Песков.
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в мире, дмитрий песков, северный поток — 2
12:38 17.02.2022 (обновлено: 14:02 17.02.2022)
Все требования по "Северному потоку — 2" будут выполнены, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: требования по "Северному потоку — 2" будут выполнены
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что газопровод "Северный поток 2", который должен сыграть большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, будет огражден от грубого политического влияния, надеется на выполнение оператором проекта всех требований немецкого регулятора и запуск трубы в эксплуатацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И российская, и германская сторона считают, что это международный проект, который может и должен сыграть весьма важную роль в стабилизации энергетических рынков в Европе
, который наверняка сыграет в будущем важную роль в обеспечении энергетической безопасности в Европе и просто сделает цены на газ дешевле для европейских потребителей. Мы исходим из того, что нам удастся оградить этот сугубо экономический международный проект от грубого политического влияния извне", - сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах запуска газопровода после встречи президента РФ
и канцлера ФРГ
.
Он напомнил, что у европейского регулятора есть определенные требования, которые сейчас выполняются компанией-оператором.
"Мы надеемся, что скрупулезно, от "а" до "я", все эти требования будут выполнены и в то время, в которое посчитают должным, этот проект будет запущен в строй. Тем более, что к пуску он готов на все 100 процентов", - добавил Песков.