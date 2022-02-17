14:17 17.02.2022 (обновлено: 14:39 17.02.2022)
Посольство в Киеве продолжает работать в штатном режиме
Пресс-атташе посольства России в Киеве прокомментировал сообщения о пожаре в здании
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, ничего экстраординарного не происходит, сообщил РИА Новости в четверг пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.
"Идет работа в штатном режиме. Ничего экстраординарного у нас не происходит", - сообщил Голенко, комментируя появление в соцсетях видео, на котором видно, как из здания посольства идет дым.
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Он также добавил, что эвакуация посольства не проводилась. "Речь шла об оптимизации персонала. И на данный момент этот вопрос находится в активной проработке", - пояснил он. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что РФ может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений. Власти ряда стран призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности. Кроме того, сообщается об эвакуации из этой страны сотрудников некоторых западных дипмиссий и их семей.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.