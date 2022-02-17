https://ria.ru/20220217/posol-1773363476.html

Посол Британии покинула МИД России

Посол Британии покинула МИД России - РИА Новости, 17.02.2022

Посол Британии покинула МИД России

Посол Британии в Москве Дебора Броннерт покинула МИД РФ без комментариев о целях своего визита. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:26

2022-02-17T16:26

2022-02-17T16:43

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол Британии в Москве Дебора Броннерт покинула МИД РФ без комментариев о целях своего визита.Посол находилась в ведомстве около 50 минут, ее визит прошел на фоне продолжающейся риторики Лондона о злонамеренных планах России в отношении Украины.Как сообщили РИА Новости в британском посольстве, это стандартный визит, который происходит на регулярной основе.Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в попытке сфабриковать повод для эскалации ситуации на Украине, несмотря на неоднократные опровержения Россией подобных планов.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220217/konkurentsiya-1773275818.html

москва

россия

лондон

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в мире, лиз трасс, москва, россия, лондон, нато, великобритания, дебора броннерт, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)