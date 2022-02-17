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Посол Британии покинула МИД России
Посол Британии покинула МИД России - РИА Новости, 17.02.2022
Посол Британии покинула МИД России
Посол Британии в Москве Дебора Броннерт покинула МИД РФ без комментариев о целях своего визита. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:26
2022-02-17T16:43
в мире
лиз трасс
москва
россия
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нато
великобритания
дебора броннерт
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол Британии в Москве Дебора Броннерт покинула МИД РФ без комментариев о целях своего визита.Посол находилась в ведомстве около 50 минут, ее визит прошел на фоне продолжающейся риторики Лондона о злонамеренных планах России в отношении Украины.Как сообщили РИА Новости в британском посольстве, это стандартный визит, который происходит на регулярной основе.Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в попытке сфабриковать повод для эскалации ситуации на Украине, несмотря на неоднократные опровержения Россией подобных планов.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220217/konkurentsiya-1773275818.html
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в мире, лиз трасс, москва, россия, лондон, нато, великобритания, дебора броннерт, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:26 17.02.2022 (обновлено: 16:43 17.02.2022)
 
Посол Британии покинула МИД России

Посол Британии Броннерт покинула МИД России без комментариев

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПосол Великобритании в России Дебора Броннерт у здания МИД РФ в Москве
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт у здания МИД РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол Британии в Москве Дебора Броннерт покинула МИД РФ без комментариев о целях своего визита.
Посол находилась в ведомстве около 50 минут, ее визит прошел на фоне продолжающейся риторики Лондона о злонамеренных планах России в отношении Украины.
Как сообщили РИА Новости в британском посольстве, это стандартный визит, который происходит на регулярной основе.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в попытке сфабриковать повод для эскалации ситуации на Украине, несмотря на неоднократные опровержения Россией подобных планов.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Лондон - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 11:14
В Британии заявили о новом этапе острой конкуренции с Россией
 
В миреЛиз ТрассМоскваРоссияЛондонНАТОВеликобританияДебора БроннертМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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