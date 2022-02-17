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Посол Великобритании прибыла в МИД
Посол Великобритании прибыла в МИД - РИА Новости, 17.02.2022
Посол Великобритании прибыла в МИД
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ на фоне сообщений о скором ответе Москвы Вашингтону по гарантиям безопасности, передает... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:54
2022-02-17T16:09
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дебора броннерт
великобритания
россия
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ на фоне сообщений о скором ответе Москвы Вашингтону по гарантиям безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Броннерт прибыла в МИД РФ около 15.23 мск.Посольство Великобритании подтвердило РИА Новости, что Броннерт посещает МИД РФ.Как сообщили РИА Новости в британском посольстве, это стандартный визит, который происходит на регулярной основе.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дебора броннерт, великобритания, россия, политика
15:54 17.02.2022 (обновлено: 16:09 17.02.2022)
 
Посол Великобритании прибыла в МИД

Посол Великобритании Броннерт прибыла в МИД

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт
Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ на фоне сообщений о скором ответе Москвы Вашингтону по гарантиям безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Броннерт прибыла в МИД РФ около 15.23 мск.
Посольство Великобритании подтвердило РИА Новости, что Броннерт посещает МИД РФ.
Как сообщили РИА Новости в британском посольстве, это стандартный визит, который происходит на регулярной основе.
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дебора БроннертВеликобританияРоссияПолитика
 
 
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