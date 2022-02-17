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Посол Великобритании прибыла в МИД

Посол Великобритании прибыла в МИД - РИА Новости, 17.02.2022

Посол Великобритании прибыла в МИД

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ на фоне сообщений о скором ответе Москвы Вашингтону по гарантиям безопасности, передает... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:54

2022-02-17T15:54

2022-02-17T16:09

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дебора броннерт

великобритания

россия

политика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ на фоне сообщений о скором ответе Москвы Вашингтону по гарантиям безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Броннерт прибыла в МИД РФ около 15.23 мск.Посольство Великобритании подтвердило РИА Новости, что Броннерт посещает МИД РФ.Как сообщили РИА Новости в британском посольстве, это стандартный визит, который происходит на регулярной основе.

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дебора броннерт, великобритания, россия, политика