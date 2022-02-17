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Посол США Салливан прибыл в МИД
Посол США Салливан прибыл в МИД - РИА Новости, 17.02.2022
Посол США Салливан прибыл в МИД
Посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД РФ, где, как предполагается, ему может быть передан ответ Москвы на письмо Вашингтона в рамках диалога по... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:57
2022-02-17T15:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
сша
джон салливан
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД РФ, где, как предполагается, ему может быть передан ответ Москвы на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сегодня отправит США свой ответ на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сша, джон салливан
14:57 17.02.2022 (обновлено: 15:00 17.02.2022)
 
Посол США Салливан прибыл в МИД

Посол США Салливан прибыл в МИД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД РФ, где, как предполагается, ему может быть передан ответ Москвы на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сегодня отправит США свой ответ на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияСШАДжон Салливан
 
 
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