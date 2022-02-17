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Посол США Салливан прибыл в МИД

Посол США Салливан прибыл в МИД - РИА Новости, 17.02.2022

Посол США Салливан прибыл в МИД

Посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД РФ, где, как предполагается, ему может быть передан ответ Москвы на письмо Вашингтона в рамках диалога по... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:57

2022-02-17T14:57

2022-02-17T15:00

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

сша

джон салливан

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД РФ, где, как предполагается, ему может быть передан ответ Москвы на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сегодня отправит США свой ответ на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сша, джон салливан