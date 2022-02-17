04:11 17.02.2022 (обновлено: 09:32 17.02.2022)
Глава Минфина США: новые санкции против России будут иметь последствия
Глава Минфина США Йеллен: глобальные последствия новых санкций против России неизбежны
© AP Photo / Andrew HarnikМинистр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр финансов США Джанет Йеллен
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Новые антироссийские ограничения, которые может ввести Запад из-за обострения вокруг Украины, повлекут серьезные последствия, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия", — приводит ее слова Франс Пресс.
Йеллен добавила, что американский Минфин вместе с европейцами разрабатывает финансовые ограничения, которые могут коснуться "лиц или компаний", и "безусловно, могут включать контроль над экспортом".
Вместе с тем, по ее словам, Вашингтон и Брюссель постараются снизить риски для своих граждан и юрлиц.
Ранее президент Джо Байден также признал, что антироссийские санкции ударят по США, в частности, вырастут цены на энергоносители.
В Москве не раз указывали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Кремле и МИД категорически отрицают. Там подчеркивают, что это лишь предлог для усиления НАТО у российских границ, а раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений.