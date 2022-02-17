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Глава Минфина США: новые санкции против России будут иметь последствия
Глава Минфина США: новые санкции против России будут иметь последствия - РИА Новости, 17.02.2022
Глава Минфина США: новые санкции против России будут иметь последствия
Новые антироссийские ограничения, которые может ввести Запад из-за обострения вокруг Украины, повлекут серьезные последствия, заявила министр финансов США... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T04:11
2022-02-17T09:32
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Новые антироссийские ограничения, которые может ввести Запад из-за обострения вокруг Украины, повлекут серьезные последствия, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.Йеллен добавила, что американский Минфин вместе с европейцами разрабатывает финансовые ограничения, которые могут коснуться "лиц или компаний", и "безусловно, могут включать контроль над экспортом".Вместе с тем, по ее словам, Вашингтон и Брюссель постараются снизить риски для своих граждан и юрлиц.Ранее президент Джо Байден также признал, что антироссийские санкции ударят по США, в частности, вырастут цены на энергоносители.В Москве не раз указывали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Кремле и МИД категорически отрицают. Там подчеркивают, что это лишь предлог для усиления НАТО у российских границ, а раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений.
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в мире, сша, россия
04:11 17.02.2022 (обновлено: 09:32 17.02.2022)
 
Глава Минфина США: новые санкции против России будут иметь последствия

Глава Минфина США Йеллен: глобальные последствия новых санкций против России неизбежны

© AP Photo / Andrew HarnikМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр финансов США Джанет Йеллен
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Новые антироссийские ограничения, которые может ввести Запад из-за обострения вокруг Украины, повлекут серьезные последствия, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия", — приводит ее слова Франс Пресс.

Йеллен добавила, что американский Минфин вместе с европейцами разрабатывает финансовые ограничения, которые могут коснуться "лиц или компаний", и "безусловно, могут включать контроль над экспортом".
Вместе с тем, по ее словам, Вашингтон и Брюссель постараются снизить риски для своих граждан и юрлиц.
Ранее президент Джо Байден также признал, что антироссийские санкции ударят по США, в частности, вырастут цены на энергоносители.
В Москве не раз указывали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Кремле и МИД категорически отрицают. Там подчеркивают, что это лишь предлог для усиления НАТО у российских границ, а раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений.
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