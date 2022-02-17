https://ria.ru/20220217/poslanie-1773406391.html

Путин назвал послание парламенту демонстрацией направления развития страны

Путин назвал послание парламенту демонстрацией направления развития страны - РИА Новости, 17.02.2022

Путин назвал послание парламенту демонстрацией направления развития страны

Послание президента Федеральному собранию является не просто обещанием различных дополнительных льгот и решения социальных проблем, необходимо показать... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:25

2022-02-17T18:25

2022-02-17T18:34

владимир путин

россия

политика

федеральное собрание рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию является не просто обещанием различных дополнительных льгот и решения социальных проблем, необходимо показать направление развития страны и базу для повышения благосостояния граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Как я уже сказал, у нас первое сегодня совещание в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию. Что хотел бы в этой связи сказать дополнительно. Послание Федеральному собранию - это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещания каких-то коврижек, дополнительных льгот и решения социальных проблем в широком смысле этого слова. Мы с вами должны показать направление развития страны, ее экономики и ту базу, на которой мы, конечно же, будем решать главную задачу - повышение благосостояния наших граждан", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220217/soveschanie-1773409083.html

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владимир путин, россия, политика, федеральное собрание рф