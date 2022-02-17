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Путин назвал послание парламенту демонстрацией направления развития страны
Путин назвал послание парламенту демонстрацией направления развития страны - РИА Новости, 17.02.2022
Путин назвал послание парламенту демонстрацией направления развития страны
Послание президента Федеральному собранию является не просто обещанием различных дополнительных льгот и решения социальных проблем, необходимо показать... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:25
2022-02-17T18:25
2022-02-17T18:34
владимир путин
россия
политика
федеральное собрание рф
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию является не просто обещанием различных дополнительных льгот и решения социальных проблем, необходимо показать направление развития страны и базу для повышения благосостояния граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Как я уже сказал, у нас первое сегодня совещание в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию. Что хотел бы в этой связи сказать дополнительно. Послание Федеральному собранию - это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещания каких-то коврижек, дополнительных льгот и решения социальных проблем в широком смысле этого слова. Мы с вами должны показать направление развития страны, ее экономики и ту базу, на которой мы, конечно же, будем решать главную задачу - повышение благосостояния наших граждан", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, политика, федеральное собрание рф
18:25 17.02.2022 (обновлено: 18:34 17.02.2022)
Путин назвал послание парламенту демонстрацией направления развития страны
Президент России Путин: послание парламенту должно показать направление развития страны