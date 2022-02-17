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В Кремле пообещали своевременно сообщить дату послания Путина
В Кремле пообещали своевременно сообщить дату послания Путина - РИА Новости, 17.02.2022
В Кремле пообещали своевременно сообщить дату послания Путина
Кремль своевременно сообщит о дате послания президента РФ Федеральному собранию, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:16
2022-02-17T17:56
политика
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о дате послания президента РФ Федеральному собранию, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что начинает подготовку к посланию парламенту."Своевременно сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, назначена ли дата послания.Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
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политика, владимир путин
17:16 17.02.2022 (обновлено: 17:56 17.02.2022)
 
В Кремле пообещали своевременно сообщить дату послания Путина

Песков пообещал своевременно сообщить дату послания Путина Федеральному собранию

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о дате послания президента РФ Федеральному собранию, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что начинает подготовку к посланию парламенту.
"Своевременно сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, назначена ли дата послания.
Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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