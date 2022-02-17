16:47 17.02.2022 (обновлено: 17:10 17.02.2022)
Путин начал совещания по подготовке послания к Федеральному собранию
Президент Путин начал серию совещаний по подготовке послания к Федеральному собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начинает серию совещаний по подготовке послания к Федеральному собранию, сегодняшнее он предложил начать с анализа общей макроэкономической картины уточненного прогноза на ближайшую трехлетку.
"Мы начинаем серию совещаний по подготовке послания к Федеральному собранию. Это большая комплексная и обстоятельная работа, в которой нужно учесть целый ряд важных вопросов", - сказал Путин на совещании с кабмином по экономическим вопросам.
Он добавил, что президент оглашает те решения, которые готовятся, говорит о том, что и как нужно сделать для реализации поставленных целей, но это все является совместной работой.
"Начать предлагаю с анализа общей макроэкономической картины уточненного прогноза экономической динамики на ближайшую трехлетку. Обсудим их влияние на реализацию действующих государственных проектов и программ, а также на запуск новых инициатив", - сказал Путин.