https://ria.ru/20220217/poslanie-1773372942.html

Путин начал совещания по подготовке послания к Федеральному собранию

Путин начал совещания по подготовке послания к Федеральному собранию - РИА Новости, 17.02.2022

Путин начал совещания по подготовке послания к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начинает серию совещаний по подготовке послания к Федеральному собранию, сегодняшнее он предложил начать с анализа... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:47

2022-02-17T16:47

2022-02-17T17:10

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начинает серию совещаний по подготовке послания к Федеральному собранию, сегодняшнее он предложил начать с анализа общей макроэкономической картины уточненного прогноза на ближайшую трехлетку.Он добавил, что президент оглашает те решения, которые готовятся, говорит о том, что и как нужно сделать для реализации поставленных целей, но это все является совместной работой."Начать предлагаю с анализа общей макроэкономической картины уточненного прогноза экономической динамики на ближайшую трехлетку. Обсудим их влияние на реализацию действующих государственных проектов и программ, а также на запуск новых инициатив", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220217/ekonomika-1773375523.html

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политика, владимир путин, россия