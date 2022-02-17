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Зеленский попросил помощь Италии в организации встречи с Путиным
Зеленский попросил помощь Италии в организации встречи с Путиным - РИА Новости, 17.02.2022
Зеленский попросил помощь Италии в организации встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании устроить разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и запросил в этом посредничество Италии, заявил РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:02
2022-02-17T19:03
в мире
владимир зеленский
марио драги
италия
украина
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РИМ, 17 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании устроить разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и запросил в этом посредничество Италии, заявил в четверг итальянский премьер Марио Драги.Лидеры ЕС провели в четверг неформальный саммит по ситуации вокруг Украины и отношениям с Россией в рамках саммита ЕС-Африка.По словам премьера Италии, ситуация на Украине осталась той же, что и "несколько дней назад". "Эти эпизоды, которые, казалось, предвещали деэскалацию, в настоящее время не были восприняты всерьез, поэтому мы должны быть готовы к любой вероятности", - сказал Драги, выразив мнение, что российская сторона не ожидала такого единства со стороны Запада по украинскому кризису.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, владимир зеленский, марио драги, италия, украина
16:02 17.02.2022 (обновлено: 19:03 17.02.2022)
 
Зеленский попросил помощь Италии в организации встречи с Путиным

Премьер Италии Драги: Зеленский попросил помощь Рима в организации встречи с Путиным

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
РИМ, 17 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании устроить разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и запросил в этом посредничество Италии, заявил в четверг итальянский премьер Марио Драги.
"Президент Зеленский в нашем разговоре попросил о возможности поговорить с Путиным, и чтобы Италия могла в этом помочь. С той же просьбой обратились участники сегодняшней встречи. Это будет непросто, но цель состоит в том, чтобы президенты России и Украины сели за один стол", - заявил он журналистам в Брюсселе.
Лидеры ЕС провели в четверг неформальный саммит по ситуации вокруг Украины и отношениям с Россией в рамках саммита ЕС-Африка.
По словам премьера Италии, ситуация на Украине осталась той же, что и "несколько дней назад". "Эти эпизоды, которые, казалось, предвещали деэскалацию, в настоящее время не были восприняты всерьез, поэтому мы должны быть готовы к любой вероятности", - сказал Драги, выразив мнение, что российская сторона не ожидала такого единства со стороны Запада по украинскому кризису.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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