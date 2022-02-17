https://ria.ru/20220217/pomosch-1773355816.html

Зеленский попросил помощь Италии в организации встречи с Путиным

Зеленский попросил помощь Италии в организации встречи с Путиным - РИА Новости, 17.02.2022

Зеленский попросил помощь Италии в организации встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании устроить разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и запросил в этом посредничество Италии, заявил РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:02

2022-02-17T16:02

2022-02-17T19:03

в мире

владимир зеленский

марио драги

италия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772770665_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fef1f7188b79ee26d2eec826235e1e79.jpg

РИМ, 17 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании устроить разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и запросил в этом посредничество Италии, заявил в четверг итальянский премьер Марио Драги.Лидеры ЕС провели в четверг неформальный саммит по ситуации вокруг Украины и отношениям с Россией в рамках саммита ЕС-Африка.По словам премьера Италии, ситуация на Украине осталась той же, что и "несколько дней назад". "Эти эпизоды, которые, казалось, предвещали деэскалацию, в настоящее время не были восприняты всерьез, поэтому мы должны быть готовы к любой вероятности", - сказал Драги, выразив мнение, что российская сторона не ожидала такого единства со стороны Запада по украинскому кризису.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220217/evakuatsiya-1773295077.html

италия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, марио драги, италия, украина