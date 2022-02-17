Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/pomosch-1773233340.html
СМИ: Елизавета II решила помочь принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании
СМИ: Елизавета II решила помочь принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании - РИА Новости, 17.02.2022
СМИ: Елизавета II решила помочь принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании
Королева Великобритании Елизавета II вложит 2 миллиона фунтов стерлингов (2,7 млн долларов) в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, обвинившей в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T01:50
2022-02-17T05:19
в мире
лондон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772122642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1e8ae7143bef9a744fa37e280da4533.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II вложит 2 миллиона фунтов стерлингов (2,7 млн долларов) в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, обвинившей в изнасиловании принца Эндрю, сообщает газета Mirror со ссылкой на источники.Ранее стало известно, что принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей Вирджинией Джуффре. Формальный запрос об этом будет подан в течение 30 дней. На этот срок стороны просят отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело. Кроме того, принц Эндрю заявил о намерении пожертвовать существенную сумму на благотворительность в поддержку жертв насилия. По данным газеты Mirror, принц Эндрю выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках внесудебного соглашения под давлением королевы.В среду газета Telegraph сообщала, что принц Эндрю сохранит оставшиеся у него титулы после достижения соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей. Он сохранит за собой титул герцога, звание вице-адмирала и статус государственного советника.Джуффре - одна из самых известных женщин среди тех, кто обвинил финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Она утверждала, что в круг Эпстина входил второй сын Елизаветы II британский принц Эндрю, который изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. Заявление последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от Джуффре. Принц Эндрю требовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
https://radiosputnik.ria.ru/20220206/koroleva-1771317046.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772122642_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9318f23ad28c86eb5a2622aabe7d9dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, великобритания
01:50 17.02.2022 (обновлено: 05:19 17.02.2022)
 
СМИ: Елизавета II решила помочь принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании

Mirror: королева Елизавета II пожертвовала фонду Джуффре два миллиона фунтов стерлингов

© AP Photo / Joe Giddens/Pool Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Joe Giddens/Pool
Королева Великобритании Елизавета II
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II вложит 2 миллиона фунтов стерлингов (2,7 млн долларов) в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, обвинившей в изнасиловании принца Эндрю, сообщает газета Mirror со ссылкой на источники.

"Королева приняла решение помочь принцу Эндрю уладить его дело об изнасиловании, лично пожертвовав два миллиона фунтов стерлингов на благотворительность фонду Вирджинии Джуффре", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей Вирджинией Джуффре. Формальный запрос об этом будет подан в течение 30 дней. На этот срок стороны просят отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело. Кроме того, принц Эндрю заявил о намерении пожертвовать существенную сумму на благотворительность в поддержку жертв насилия. По данным газеты Mirror, принц Эндрю выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках внесудебного соглашения под давлением королевы.
В среду газета Telegraph сообщала, что принц Эндрю сохранит оставшиеся у него титулы после достижения соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей. Он сохранит за собой титул герцога, звание вице-адмирала и статус государственного советника.
Джуффре - одна из самых известных женщин среди тех, кто обвинил финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Она утверждала, что в круг Эпстина входил второй сын Елизаветы II британский принц Эндрю, который изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.
В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. Заявление последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от Джуффре. Принц Эндрю требовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
Королева Великобритании Елизавета II в Бирмингеме. 7 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 12:34В мире
Елизавета II определилась, кого хочет видеть в роли королевы-консорта
 
В миреЛондонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала