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СМИ: Елизавета II решила помочь принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании
СМИ: Елизавета II решила помочь принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании - РИА Новости, 17.02.2022
СМИ: Елизавета II решила помочь принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании
Королева Великобритании Елизавета II вложит 2 миллиона фунтов стерлингов (2,7 млн долларов) в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, обвинившей в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T01:50
2022-02-17T01:50
2022-02-17T05:19
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II вложит 2 миллиона фунтов стерлингов (2,7 млн долларов) в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, обвинившей в изнасиловании принца Эндрю, сообщает газета Mirror со ссылкой на источники.Ранее стало известно, что принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей Вирджинией Джуффре. Формальный запрос об этом будет подан в течение 30 дней. На этот срок стороны просят отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело. Кроме того, принц Эндрю заявил о намерении пожертвовать существенную сумму на благотворительность в поддержку жертв насилия. По данным газеты Mirror, принц Эндрю выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках внесудебного соглашения под давлением королевы.В среду газета Telegraph сообщала, что принц Эндрю сохранит оставшиеся у него титулы после достижения соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей. Он сохранит за собой титул герцога, звание вице-адмирала и статус государственного советника.Джуффре - одна из самых известных женщин среди тех, кто обвинил финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Она утверждала, что в круг Эпстина входил второй сын Елизаветы II британский принц Эндрю, который изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. Заявление последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от Джуффре. Принц Эндрю требовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
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в мире, лондон, великобритания
01:50 17.02.2022 (обновлено: 05:19 17.02.2022)
СМИ: Елизавета II решила помочь принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании
Mirror: королева Елизавета II пожертвовала фонду Джуффре два миллиона фунтов стерлингов
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Королева Великобритании Елизавета II вложит 2 миллиона фунтов стерлингов (2,7 млн долларов) в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, обвинившей в изнасиловании принца Эндрю, сообщает
газета Mirror со ссылкой на источники.
"Королева приняла решение помочь принцу Эндрю уладить его дело об изнасиловании, лично пожертвовав два миллиона фунтов стерлингов на благотворительность фонду Вирджинии Джуффре", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей Вирджинией Джуффре. Формальный запрос об этом будет подан в течение 30 дней. На этот срок стороны просят отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело. Кроме того, принц Эндрю заявил о намерении пожертвовать существенную сумму на благотворительность в поддержку жертв насилия. По данным газеты Mirror, принц Эндрю выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках внесудебного соглашения под давлением королевы.
В среду газета Telegraph сообщала, что принц Эндрю сохранит оставшиеся у него титулы после достижения соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей. Он сохранит за собой титул герцога, звание вице-адмирала и статус государственного советника.
Джуффре - одна из самых известных женщин среди тех, кто обвинил финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Она утверждала, что в круг Эпстина входил второй сын Елизаветы II британский принц Эндрю, который изнасиловал ее в Лондоне
, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.
В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. Заявление последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от Джуффре. Принц Эндрю требовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.