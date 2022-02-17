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СМИ: Елизавета II решила помочь принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании

СМИ: Елизавета II решила помочь принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании - РИА Новости, 17.02.2022

СМИ: Елизавета II решила помочь принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании

Королева Великобритании Елизавета II вложит 2 миллиона фунтов стерлингов (2,7 млн долларов) в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, обвинившей в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T01:50

2022-02-17T01:50

2022-02-17T05:19

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II вложит 2 миллиона фунтов стерлингов (2,7 млн долларов) в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, обвинившей в изнасиловании принца Эндрю, сообщает газета Mirror со ссылкой на источники.Ранее стало известно, что принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей Вирджинией Джуффре. Формальный запрос об этом будет подан в течение 30 дней. На этот срок стороны просят отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело. Кроме того, принц Эндрю заявил о намерении пожертвовать существенную сумму на благотворительность в поддержку жертв насилия. По данным газеты Mirror, принц Эндрю выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках внесудебного соглашения под давлением королевы.В среду газета Telegraph сообщала, что принц Эндрю сохранит оставшиеся у него титулы после достижения соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей. Он сохранит за собой титул герцога, звание вице-адмирала и статус государственного советника.Джуффре - одна из самых известных женщин среди тех, кто обвинил финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Она утверждала, что в круг Эпстина входил второй сын Елизаветы II британский принц Эндрю, который изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. Заявление последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от Джуффре. Принц Эндрю требовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

https://radiosputnik.ria.ru/20220206/koroleva-1771317046.html

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