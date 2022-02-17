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https://ria.ru/20220217/polsha-1773349814.html
Забор на границе Польши и России уже есть, заявили в Калининграде
Забор на границе Польши и России уже есть, заявили в Калининграде - РИА Новости, 17.02.2022
Забор на границе Польши и России уже есть, заявили в Калининграде
Забор на российско-польской границе уже есть - со стороны Калининградской области, со стороны Польши забора нет, польская сторона планирует его строить, пояснил РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:43
2022-02-17T15:43
в мире
польша
антон алиханов
калининградская область
литва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Забор на российско-польской границе уже есть - со стороны Калининградской области, со стороны Польши забора нет, польская сторона планирует его строить, пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства российского региона Дмитрий Лысков в связи со словами чиновника польского минобороны.Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET заявил, что Польша планирует построить забор на границе с Россией."С нашей стороны забор есть, со стороны Польши - нет. Они планируют строить", - сказал Лысков РИА Новости.Он уточнил, что речь идет о строительстве забора, а не стены.О планах построить стену на границе с Калининградской областью в 2017 году заявляла Литва, губернатор региона Антон Алиханов тогда предложил поставлять Литве кирпичи для ее строительства. Позже Литва построила на границе с российским регионом проволочный забор со средствами электронного контроля.
https://ria.ru/20220217/polsha-1773335781.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/zabor-1769518179.html
польша
калининградская область
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в мире, польша, антон алиханов, калининградская область, литва
15:43 17.02.2022
 
Забор на границе Польши и России уже есть, заявили в Калининграде

В Калининградской области заявили, что забор на российско-польской границе уже есть

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФорт Фридрихсбург в Калининграде
Форт Фридрихсбург в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Форт Фридрихсбург в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Забор на российско-польской границе уже есть - со стороны Калининградской области, со стороны Польши забора нет, польская сторона планирует его строить, пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства российского региона Дмитрий Лысков в связи со словами чиновника польского минобороны.
Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET заявил, что Польша планирует построить забор на границе с Россией.
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Вчера, 14:49
Польша решила построить забор на границе с Россией
"С нашей стороны забор есть, со стороны Польши - нет. Они планируют строить", - сказал Лысков РИА Новости.
Он уточнил, что речь идет о строительстве забора, а не стены.
О планах построить стену на границе с Калининградской областью в 2017 году заявляла Литва, губернатор региона Антон Алиханов тогда предложил поставлять Литве кирпичи для ее строительства. Позже Литва построила на границе с российским регионом проволочный забор со средствами электронного контроля.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 21:22В мире
Польша построит самый дорогой забор в своей истории
 
В миреПольшаАнтон АлихановКалининградская областьЛитва
 
 
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