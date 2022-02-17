https://ria.ru/20220217/polsha-1773349814.html

Забор на границе Польши и России уже есть, заявили в Калининграде

Забор на границе Польши и России уже есть, заявили в Калининграде - РИА Новости, 17.02.2022

Забор на границе Польши и России уже есть, заявили в Калининграде

Забор на российско-польской границе уже есть - со стороны Калининградской области, со стороны Польши забора нет, польская сторона планирует его строить, пояснил РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:43

2022-02-17T15:43

2022-02-17T15:43

в мире

польша

антон алиханов

калининградская область

литва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Забор на российско-польской границе уже есть - со стороны Калининградской области, со стороны Польши забора нет, польская сторона планирует его строить, пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства российского региона Дмитрий Лысков в связи со словами чиновника польского минобороны.Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET заявил, что Польша планирует построить забор на границе с Россией."С нашей стороны забор есть, со стороны Польши - нет. Они планируют строить", - сказал Лысков РИА Новости.Он уточнил, что речь идет о строительстве забора, а не стены.О планах построить стену на границе с Калининградской областью в 2017 году заявляла Литва, губернатор региона Антон Алиханов тогда предложил поставлять Литве кирпичи для ее строительства. Позже Литва построила на границе с российским регионом проволочный забор со средствами электронного контроля.

https://ria.ru/20220217/polsha-1773335781.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/zabor-1769518179.html

польша

калининградская область

литва

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в мире, польша, антон алиханов, калининградская область, литва