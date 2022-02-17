https://ria.ru/20220217/polsha-1773335781.html

Польша решила построить забор на границе с Россией

Польша решила построить забор на границе с Россией - РИА Новости, 17.02.2022

Польша решила построить забор на границе с Россией

Польша намерена построить забор на границе с Россией, заявил заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:49

2022-02-17T14:49

2022-02-17T15:56

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ВАРШАВА, 17 фев — РИА Новости. Польша намерена построить забор на границе с Россией, заявил заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET."Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем", — уточнил он, отвечая на вопросы журналистов.Польша граничит с Калининградской областью России, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 километра.В январе на фоне миграционного кризиса Варшава приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией. Длина возводимого сооружения составит 186 километров, высота — пять метров. Стоимость проекта составит 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения. Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.

https://ria.ru/20220204/polsha-1770990945.html

https://ria.ru/20220208/polsha-1771778814.html

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